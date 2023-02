Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom Danske Bank prøver at skabe et nyt billede af sig selv efter hvidvaskskandale og en række andre dårlige sager, så virker det ikke rigtig.

Det skriver Finans.

I en undersøgelse lavet af Voxmeter viser det sig, at banken vurderes dårligst af danskerne blandt de 20 største banker i landet.

»Målingen viser en bank i afgrundsdyb krise,« siger Christian Stjer, direktør i konsulenthuset Voxmeter, til Finans og fortsætter:

»Vi har ganske enkelt aldrig set virksomheder i andre brancher have så dårligt et image som Danske Bank, selvom det endda går i den rigtige retning.«

I undersøgelsen kan man også se, at 40 procent af befolkningen over 18 år aldrig kunne finde på at vælge Danske Bank.

Christian Stjer mener, at Danske Bank har været i krise siden finanskrisen for 15 år siden.

Omdømmet har været »tyndslidt« siden da, forklarer han.