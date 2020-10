»Vi kan konstatere, at der er opstået yderligere en konflikt i bandemiljøet.«

Sådan lyder det fredag i en melding fra Københavns Politi.

På den ene side af konflikten står en gruppering, der hovedsageligt holder til på Nørrebro og i Nordvest.

På den anden står to grupperinger, der hovedsageligt hører hjemme i henholdsvis Tingbjerg og Sjælør.

»Vi ved af erfaring, at det gælder om at slå konsekvent og hårdt ned på banderne. Derfor bruger vi alle værktøjer for at komme efter dem, så de kan blive stillet til regnskab og sat bag tremmer. Når vi får sat dem ud af spil, skaber det mere ro i byen,« siger politiinspektør og leder af center for borgertryghed ved Københavns Politi Tommy Laursen i en pressemeddelelse.

Skyderiet i en frisørsalon i Brønshøj i sidste uge, hvor en 20-årig frisør blev dræbt, berører ifølge politiet konflikten, og i denne uge blev der fundet en maskinpistol i Tingbjerg, som politiet vurderer skulle bruges i den verserende konflikt.

Af den grund har Københavns Politi skruet endnu mere op for bandeindsatsen. Det betyder, at der i områderne Tingbjerg, Sjælør, Nørrebro og Nordvest vil blive ført skærpet tilsyn, ligesom nærpolitiet har øget den tryghedsskabende indsats.

»Vi har fuld forståelse for, at beboerne kan føle sig utrygge, når banderne rører på sig – særligt når de puster sig op og posterer vagter i områderne. Derfor ligger det os meget på sinde at være synlige og have en løbende kontakt med borgerne, ikke mindst de unge i området,« siger Tommy Laursen.

Bandemedlemmer, der begår kriminalitet i forbindelse med en konflikt, risikerer op til en fordobling af deres straf, og fængslede medlemmer af de involverede grupper nægtes udgang fra fængslet, så længe konflikten er i gang.



Politiinspektør Tommy Laursen opfordrer borgerne til at kontakte politiet, hvis de føler sig utrygge eller oplever noget, som politiet bør kende til.