Skyderier og overfald har de seneste dage præget Nørrebro og Nordvestkvarteret i København.

Årsagen er tilsyneladende en ny konflikt i bandemiljøet, efter en bandegruppering fra Nørrebro er blevet splittet op i to nye grupperinger. Den ene med forbindelse til Greve/Hundige-området og den anden til Nørrebro/Nordvest.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse torsdag.

»Vi tager den nye konflikt meget alvorligt og har derfor nu skruet op for indsatsen. Vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i det offentlige rum, og vi sætter massivt ind for at fange de ansvarlige. Borgerne skal føle sig trygge og vide, at vi sætter hårdt ind over for bandernes kriminelle adfærd,« understreger politidirektør Anne Tønnes.

Københavns Politi er derfor nu i gang med at efterforske de seneste skudepisoder, der har været i området.

Tirsdag aften blev en mand på 34 år skudt i begge arme ved Lygten på grænsen mellem Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter, mens københavnske betjente onsdag aften kom i ildkamp med nogle personer, der affyrede skud mod en gruppe unge.

»Vi står nærmest lige ved siden af, og betjente skyder tilbage mod bilen,« fortalte vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz onsdag aften til nyhedsbureauet Ritzau.

I pressemeddelelsen oplyser Anne Tønnes, at Københavns Politi i forbindelse med efterforskningen af skudepisoderne har tæt samarbejde med nabopolitikredsene, Københavns Kommune og Rigspolitiet.

»Vi er massivt til stede i form af civil og uniformeret patruljering, så vi kan få slået ned på det her uvæsen,« siger hun.

På baggrund af de seneste skudepisoder og overfald besluttede Københavns Politi onsdag aften at etablere visitationszone i et geografisk afgrænset område på Nørrebro/Nordvest.

