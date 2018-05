Har du oplevet en lignende episode? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En ny fup-hjemmeside figurerer på internettet og kan snyde danskere for hundredevis af kroner.

Hjemmesiden Designfamilie.com sælger Kay Bojesens ikoniske 'abe' og andre figurer til uhyre billige penge.

På den officielle Kay Bojesen-hjemmeside koster en 'mellem' udgave af aben, der måler 28 cm, 2.995 kr. På den billigere outlet-hjemmeside Allbuy.dk koster aben 2.152,80 kr.

Men på Designfamilie.com koster 'mellem' aben utroligt nok kun 1.199 kr.

Ligner gammel hjemmeside

Den nye hjemmeside minder meget om den tidligere fup-hjemmeside og nu lukkede Drømmedesign.com, som BT beskrev i november. (Den kan du se mere om i videoen øverst i artiklen.)

Designfamilie.com er registreret på samme adresse, som den lukkede Drømmedesign.com; Hovedvejen 197 i Glostrup. Hjemmesiden er oprettet i Arizona i USA under en privat person, men det oplyste telefonnummer giver ingen svar.

BT har samtidig kontaktet ejerne af hjemmesiden gennem den opgivne mail på Designfamilie.com, men her er der ikke blevet svaret.

'Snyd og bedrag'

På trustpilot.com, der er en hjemmeside, som samler brugeranmeldelser af hjemmesider, er der fire brugere, der alle har givet hjemmesiden én stjerne og kommenteret, at Designfamilie.com er fup.

Blandt andet skriver Vibeke Møller Christensen:

'Burde slet ikke have nogen stjerne. Ligner til forveksling det firma, der snød mig i november. Det er s... utrolig, at det ikke kan stoppes.'

Og Eva J. skriver:

'SNYD OG BEDRAG... Har haft andre snydefirmaer på samme adresse, men kunderne får ikke andet end en lang næse....... SVINDLER.....'

Mistede 1.400 kr.

Det er endnu usikkert, om nogen har nået at købe en vare på den nye hjemmeside. Ved den gamle hjemmesiden Drømmedesign.com var der flere, der blev taget ved næsen.

Én af dem var Thomas Bjørn Kristensen. Her købte hans kone nogle julenisser for 1.400 kr., men varen kom aldrig frem, og ejeren svarede ikke på mail.

»Siden så fin ud. Det eneste, der stak ud, var, at det ikke var E-mærket. Det er virkelig ikke okay at snyde folk på den måde, og jeg håber, at nogen får ham lukket ned,« sagde Thomas Bjørn Kristensen til BT i november.

BT har været i kontakt med den officielle Kay Bojesen sælger, kaybojesen-denmark.dk, der er i chok over, at den nye side eksisterer. Det var ikke bevidst om sidens eksistens, men vil nu advare folk om, at det højst sandsynligt er fup.

Undgå netsvindel

Undgå netsvindel Er tilbuddet for billigt til at være sandt, er det højst sandsynligt heller ikke sandt.

Læg mærke til, om hjemmesiden er skrevet på dårlig dansk. Særligt under 'om os'.

Se om hjemmesiden har et e-mærke symbol. Hvis det har det, er du forsikret gennem firmaet e-mærket.

Google eller tjek hjemmesidens navn på Facebook, for at se om andre har skrevet dårligt om den.

Toke Mølgaard, der er kommunikationschef hos E-mærket, der certificerer og kvalitetsstempler danske netbutikker, har tidligere fortalt BT, at der er flere ting, der skal få alarmklokkerne til at ringe, når man handler på nettet.

»Det første er, om tilbuddet er for godt til at være sandt. For så er det oftest. Dernæst er det en god idé at kigge under kolonnen 'Om os'. Her er det ofte skrevet på dårligt dansk, hvilket kan være et tegn på, at det er en udenlandsk svindler, der står bag,« siger han og fortæller, at de dog ser flere og flere 'pæne' fuphjemmesider uden sprogfejl, der sælger dansk design som Royal Copenhagen og Kay Bojesen til billige penge.