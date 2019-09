Hvad sker der egentlig med vores legeme, når vi har åndet ud og lyset endegyldigt er slukket? Det umiddelbare svar synes at være nærliggende: Ingenting.

Men det er tilsyneladende ikke tilfældet.

Et hold af forskere fra Australien satte sig nemlig for at finde ud af, om ovenstående i virkeligheden var svaret på spørgsmålet. I 16 måneder fulgte de et lig med såkaldte time-lapse kameraer, som de tog billeder med hver halve time. Det skriver flere medier, heriblandt australske ABC News og DR.

Og resultatet viste sig at være ganske overraskende.

For selv om de fleste formentlig kender udtrykket 'at vende sig i graven', så var de færreste nok klar over, at et lig rent faktisk bevæger sig og kan gøre det i mere end et år, hvis det altså ligger under de rette omstændigheder.

»Vi fandt ud af, at armene bevægede sig markant. De startede med at ligge ned langs siden på kroppen, og endte med at stikke ud fra kroppen, mens den ene arm igen endte nede langs kroppen igen,« forklarer forsker og kriminolog Alyson Wilson, der sammen med andre står bag undersøgelsen.

»Vi forventede, at liget ville bevæge sig en smule i tidligere faser af forrådnelse, men jeg var overrasket over, at se, hvor meget lemmerne bevægede sig efter disse faser.«

Men selv om den viden formentlig vil være ny for de fleste, så er det faktisk ikke så nyt igen, fortæller Jesper Lier Boldsen, der er professor fra Retsantropologisk Afdeling ved Syddansk Universitet, til DR.

»En af årsagerne til bevægelsen ses i en tidlig fase af forrådnelsen, hvor maveområdet svulmer op, fordi der bliver dannet gasser. Gasserne starter i mave-tarme-regionen, hvor der opstår et overtryk, så maven svulmer op. Hvis en arm ligger indover maven, så vil armen måske glide ned fra maven og lægge sig på en anden måde,« siger han og tilføjer, at det kræver plads og rum rundt om liget, for at det kan lade sig gøre.

Ifølge Alyson Wilson vil forskningen kunne gavne efterforskningen af dødsfald.

»Hvis en person for eksempel er død af en overdosis af ulovlige stoffer, så vi politiet forvente at finde en sprøjte i eller meget tæt på ligets hånd. Men bevægelser som følge af forrådnelse kan have flyttet armen og dermed hånden væk fra sprøjten,« siger hun.

Forskningsprojektet blev foretaget på en såkaldt body-farm, hvor forskere studerer forskellige faser af forrådnelser i lig.