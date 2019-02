Syrisk mand afhøres om rejse til København på en dag, hvor hans landsmand var på vej med effekter til bomber.

- Hvorfor har du ikke fortalt det noget før? Du har været fængslet i et år!

I en nævningesag i Københavns Byret undrer anklageren sig fredag over, at en syrisk mand, der er tiltalt for at planlægge et terrorangreb, kommer med en ny forklaring.

Manden boede i Sverige, hvor han havde søgt om asyl, da han om eftermiddagen 19. november 2016 satte sig ind i et tog på stationen i Hässleholm.

Han endte på Hovedbanegården i København, forklarer den 31-årige fredag i byretten. Tidligere har han til politiet sagt, at han ved en fejl kom for langt i Sverige og havnede i lufthavnen i Kastrup, hvorefter han rejste retur til Sverige.

- Jeg har kun været afhørt om dette specifikke emne en eller to gange tidligere, siger den tiltalte.

- Det er noget, jeg er kommet i tanker om, fordi jeg har fået genopfrisket hukommelsen, tilføjer han.

Men specialanklager Sonja Hedegaard siger, at hun tror, at det er politiets omfattende tekniske undersøgelser, der placerer hans telefon nær Hovedbanegården, som er årsag til den nye forklaring.

Netop mandens bevægelser den novemberdag er ifølge anklageren af stor betydning. Samme eftermiddag var en ung syrisk landsmand bosat i Tyskland nemlig på vej i toget mod København med 17.460 tændstikker, fyrværkeri, flere walkie-talkies og knive i rygsækken.

I anklageskriftet påstås det, at den 31-årige skulle mødes i København med den yngre rejsende, og de derefter skulle fremstille bomber af effekterne. Den yngre nåede imidlertid ikke frem. Han var blevet afvist i Rødbyhavn og sendt retur til Tyskland.

Under de få timers ophold på dansk jord blev der fra den tiltaltes telefon søgt om adgang til app'en DB Navigator. Det er Deutsche Bahns rejseplan.

- Hvad er det, lyder den tiltaltes umiddelbare reaktion. Hvorefter han siger, at det må være en fejl, da han søgte på jernbaner generelt.

Under togrejsen den dag kiksede det to gange for den 31-årige, lyder hans forklaring.

Hans mål var egentlig Hyllie, som er sidste stop inden Danmark, men ved en fejl kom han til Kastrup. Her ville han rejse tilbage til Sverige, men ved endnu en fejl steg han ind i et tog mod København H.

Efterforskerne har konstateret en masse søgninger fra telefonen. For eksempel på en fodboldside. Den dag vandt Real Madrid, som den tiltalte følger, en kamp mod Atlético Madrid.

- Ronaldo scorede de tre mål, husker den 31-årige. Han nægter sig skyldig i tiltalen.

Fra tilhørerpladserne følger en svensk politimand retssagen. Han har ikke ønsket at fortælle Ritzau om årsagen.

Det bemærkelsesværdige i sagens forløb er, at den svenske anklagemyndighed besluttede at opgive en terrorsag mod den 31-årige 12. december 2017. Så gik danske betjente i aktion, og ni dage senere blev den nu tiltalte sigtet.

Midt i marts ventes nævninger og dommere at afgøre, om han er skyldig.

/ritzau/