9. Marts 2017 gik tre bevæbnede mænd ind i Illum på Strøget, hvor de truede en ansat i urforretningen Bucherer med pistol til at udlevere ure for næsten seks millioner kroner.

Nu er en 38-årig serbisk mand blevet anholdt og fængslet i den seks år gamle sag.

Han landede 16.45 mandag i Københavns Lufthavn, hvor han straks blev anholdt.

I Københavns Byret tirsdag er han blevet varetægtsfængslet i 20 dage sigtet for at tage del et røveriet i 2017.

Den 38-årige serber er blevet udleveret fra Østrig, hvor han i 2018 blev idømt ti års fængsel for et andet røveri.

Københavns Politi mener, at han var en af tre mænd, som truede en ekspedient med en falsk pistol og stjal 66 Rolex-ure, der viste sig at have en samlet værdi af 5.950.250 kroner.

Efterfølgende fik ekspedienten peberspray i hovedet.

Den 38-årige ville i tirsdagens grundlovsforhør ikke forholde sig til sigtelsen mod ham, ligesom han heller ikke ville udtale sig. I juni blev han fremstillet i grundlovsforhør in absentia.

I forbindelse med en afhøring om sagen i oktober 2019 erkendte serberen at have deltaget i røveriet efter blandt andet at have genkendt sig selv på overvågningsbilleder fra røveriet.

Dengang fandt politiet frem til ham ved at teste nogle effekter, der var blevet efterladt af røverne, for dna-spor.

På nogle handsker og briller, der var smidt i en skraldespand på Kongens Nytorv, og et cigaretfilter, der lå uden for Illum, fandt man dna-profiler, som matchede serberens. Det samme var tilfældet på en hue, der lå på bagsædet af den Audi, røverne flygtede i fra Illum.

Året efter, i december 2018, blev der stjålet Rolex-ure for 7,5 millioner kroner i Bucherer i Illum. Det blev lettiske Maris Berzins og ukrainske Ruslan Olin i juni 2020 idømt henholdsvis seks et halvt års og fem års fængsel for at stå bag, ligesom de blev udvist af Danmark.