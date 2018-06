En 34-årig mand blev onsdag fremstillet i et grundlovsforhør. Han er sigtet for afpresning.

Aarhus. I en sag, der handler om afpresning for 600.000 kroner i Randers, har politiet anholdt endnu en formodet gerningsmand.

En 26-årig mand blev tirsdag varetægtsfængslet i fire uger for mistanken, og onsdag formiddag blev en 34-årig mand så fremstillet for at have været hans medgerningsmand.

Den 34-årige blev varetægtsfængslet frem til 27. juni. Han nægter sig skyldig og har desuden kæret fængslingen til Vestre Landsret.

Kravet var betaling af 600.000 kroner, da en 30-årig mand blev udsat for afpresning og i godt tre timer mandag var berøvet sin frihed.

Undervejs blev offeret holdt fanget i Randers af to mænd og tvunget ud på en køretur til Viborg, mener Østjyllands Politi.

Den fængslede 26-årige nægter sig ligesom den 34-årige mand skyldig og har kæret afgørelsen om fængsling til landsretten.

