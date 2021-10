Nordjyllands Beredskab blev fredag aften kaldt ud til en bygningsbrand på Rådsherrevej i Aalborg.

Første melding gik på en eksplosion i en garage.

Vagthavende ved Nordjyllands Beredskab oplyser, at beredskabet kort tid efter ankomst kørte tilbage igen, da der ikke var tale om en brand.

Ifølge vagtchefen ved Nordjyllands Politi var der tale om nogle almindelige batterier, der havde udviklet varme.

»Varmen fra batterierne havde fået en dåse med noget kædespray til at eksplodere. Det har medført noget skade på nogle fuger i garagen, men ingen personer er kommet noget til,« oplyser vagtchef Jesper Sørensen.

»Beboerne i huset var til stede, da det skete og de fik dækket det med et vådt klæde,« fortsætter han.

Meldingen om branden kom klokken 21.30 og godt en halv time senere kunne de sidste politifolk forlade stedet. Der skal nu laves en brandundersøgelsesrapport på hændelsen.

Tidligere fredag var Nordjyllands Beredskab og Politi også kaldt ud til en gaseksplosion. Det var på en adresse i Godthåb syd for Aalborg. Her måtte en 86-årig mand køres på hospitalet, da han befandt sig i den garage, hvor eksplosionen skete. Meldingerne fra politiet fredag eftermiddag gik på, at den 86-årig mand var klar og vågen.