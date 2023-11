For et par måneder siden blev han idømt tre måneders fængsel for vanvidskørsel.

Det var en tillægsstraf oven i den dom på halvandet års fængsel, som han allerede kort inden var idømt.

Og nu har den kun 18-årige mand fået sin syvende dom: ni måneders ekstra fængsel for at være med til et våbnet røveri af en varevogn.

Røveriet fandt sted 13. februar i år klokken cirka 02.30 ud for Gammel Køge Landvej 3 i Valby.

En fragtmand havde netop sat nogle paller med varer af ved fortovskanten, da han til sin overraskelse så, at hans varevogn langsomt begyndte at køre.

Han gik hen til førersiden af bilen, hvor han kunne se, at der sad en ung, sorthåret fyr bag rattet og ved siden af en anden dreng.

»Jeg sagde, at de skulle stoppe, og prøvede at blokere fysisk. Da jeg ville tage fat i den unge mand, som var ved at køre, blev jeg bremset, fordi den anden dreng pegede på mig med noget, der lignede en pistol,« forklarede fragtmanden for nylig som vidne i byretten på Frederiksberg.

Fragtmanden opfattede det som en trussel, så han gjorde ikke mere udover forgæves at forsøge at stoppe røverne ved at kaste en træpalle ind under varevognen.

Bilen var af mærket MAN og indeholdt ifølge tiltalen mod den 18-årige byggematerialer for mindst 300.000 kroner. Samtidig kørte røverne også afsted med to mobiltelefoner, der tilhørte offeret.

Den 18-årige nægtede sig i retten skyldig i røveri, men blev idømt en tillægsstraf på fængsel i ni måneder.

Domsmandsretten lagde som skærpende omstændighed vægt på grovheden i røveriet og på, at den 18-årige tidligere er straffet for røveri og anden berigelseskriminalitet.

Trods sin unge alder har nemlig allerede et solidt førstehåndskendskab til det danske retssystem.

Hans far sad i fængsel, og han er også selv straffet seks gange siden 2020.

Blandt andet er han tidligere dømt for på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for andre liv eller førlighed, for indbrudstyveri, for biltyveri, for fangeflugt og for falsk forklaring.

Senest blev han i september i år dømt i en opsigtsvækkende sag om vanvidskørsel, hvor han sammen med en kammerat havde sneget sig ind i en villa i Hvidovre og stjålet flere sæt bilnøgler.

I de følgende mange timer kørte de yderst hasarderet rundt på Sjælland med op til 170 km/t og fatale konsekvenser til følge.

Den nu 19-årige ven påkørte i en stjålen Nissan Qashqai et sagesløst par i en Citroën C3 ved Svebølle på Nordvestsjælland, så en 60-årig kvinde blev dræbt på stedet og hendes 69-årige kæreste pådrog sig alvorlige kvæstelser.

Det kostede for knap to måneder siden den 19-årige en dom til anbringelse på ubestemt tid. Han sagde blandt andet i retten, at han skam havde kørekort, da han havde et fra Legoland.

Den nu dømte røver af varevognen blev i forbindelse med retssagen om vanvidskørsel straffet med tre måneders ubetinget fængsel.

Vidner beskrev i retten, at han i en stjålet Renault Kadjar havde overhalet dem med høj fart, mens han sad med lukkede øjne og lignede én, der sov bag rattet.

Han havde set sin kammerats dødsulykke ved Svebølle, men var med lightergas og amfetamin i blodet kørt videre alene, indtil han lidt senere omsider blev stoppet på Køge Bugt Motorvejen efter vanvidskørsel.

Ifølge dombogen fra Retten på Frederiksberg lagde domsmandsretten ved udmålingen af de ni måneders straf for røveriet af varevognen fra fragtmanden som formildende omstændighed vægt på den 18-åriges unge alder.