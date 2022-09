Lyt til artiklen

Han havde et pænt mundbind på, da han gik ind i solariet.

Men inden længe havde den 49-årige serieblotter med 18 tidligere domme på samvittigheden smidt alt tøjet.

Og nu stod han på lur i en solkabine, indtil en ung kvinde også ankom til solariet i vintermørket om aftenen 31. januar i år.

Da hun intetanende gik ned ad gangen mellem kabinerne i Club Tan Solcenter på Mozartsvej i København, trådte den nøgne mand pludselig ud foran hende, så hun på tæt hold ikke kunne undgå at bemærke hans nøgenhed.

»Jeg tænkte, at det var noget, som jeg ikke havde lyst til at se på. Jeg kunne fornemme, at han med sin ene hånd foretog sig noget omkring området her på ham,« forklarede den unge kvinde og pegede på sit underliv i vidneskranken i Københavns Byret tirsdag.

Hun låste sig straks efter inde i sin egen solkabine i solariet, men opgav dog at tage sol. I stedet skrev og ringede hun med sin mobil til sin kæreste, så hun kunne have ham i røret, da hun kort efter igen skulle kante sig ned ad solariets gang.

Og endnu en gang stod den nøgne mand klar til bogstavelig talt at træde et skridt ud foran hende.

Blufærdighedskrænkelsen var tirsdag med til at udløse en ny frihedsstraf til den 49-årig mand.

Domsmandsretten i København besluttede at straffe ham med 40 dages fængsel. Desuden skal han betale 2.500 kroner i tortgodtgørelse til hver af de to unge kvinder, som han i denne omgang krænkede.

Anklager Eldin Saronjic fra Københavns Politi kunne nemlig også præsentere retten for yderligere to forhold for blufærdighedskrænkelser, som den 49-årige havde begået i et andet solcenter – nemlig Club Tan på Dovrevej i maj 2021.

Her blev han i det ene tilfælde taget på fersk gerning i en af kabinerne, mens han så porno på sin mobiltelefon efter at have gået nøgen rundt i solcentret.

Serieblotteren er flere gange tidligere dømt for at have blottet sig for gæster i solcentre i København, ligesom han også har været dømt for voldtægt.

Serieblotteren er tidligere dømt for at have krænket andre gæster i blandt andet dette solcenter i København. Nu er han blevet dømt for det endnu en gang. Foto: Google Maps Vis mere Serieblotteren er tidligere dømt for at have krænket andre gæster i blandt andet dette solcenter i København. Nu er han blevet dømt for det endnu en gang. Foto: Google Maps

Da han i september 2019 blev kendt skyldig i voldtægt, var overgrebet gået ud over en kvindelig klient, som tillidsfuldt havde lagt sig til rette i en massageklinik på Frederiksberg, hvor han på det tidspunkt var ansat.

Mens kvinden var i gang med at modtage almindelig massage, befamlede massøren hende i skridtet. Det fik hende til at stivne, så hun ikke var i stand til at modsætte sig, at massøren samtidig dyrkede oralsex med hende imod hendes vilje.

Den 49-årige var ikke selv til stede i Københavns Byret, da dommen mod ham tirsdag blev afsagt. Han har 14 dages betænkningstid i forhold til en eventuel anke, når dommen bliver forkyndt for ham.