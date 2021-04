Justitsminister Nick Hækkerup (S) skal nu forholde sig til en yderst opsigtvækkende sag.

Han er blevet bedt om at komme med sin holdning til, at en 19-årig mand i torsdags blev frifundet for voldtægt, selv om kvinden tydeligt havde afvist at have sex.

Den 19-årige var i første omgang tiltalt af anklagemyndigheden for voldtægt efter den nye samtykkelov, men Retten i Aarhus mente ikke, at der var tale om voldtægt.

Til gengæld blev han dømt seks måneders fængsel for at snige sig til samleje med kvinde, der ikke havde sagt ja til sex med ham.

Den forurettede havde kort forinden episoden afvist at have sex med den 19-årige Jesper Rubow, specialanklager hos Østjyllands Politi

Byrettens afgørelse har fået Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre til at spørge Nick Hækkerup spørgsmål om, hvad han egentligt synes om dommen?

»Det er grotesk, at man efter den seneste ændring i forhold til samtykke, stadigvæk har en sag som denne med den her afgørelse. Det sår med rette tvivl om hele debatten i forhold til samtykke, og hvorfor det er så svært med voldtægtssager,« siger hun.

Den konkrete sag, vender vi tilbage til. Netop samtykkeloven har skabt en del debat og spørgsmål siden den sidste år blev vedtaget af et flertal på Christiansborg.

Helt konkret lavede regeringen og støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten i september en aftale om ændring af voldtægtslovgivningen, så den fra 1. januar i år er baseret på samtykke.

Sådan så det ud, da justitsminister Nick Hækkerup (S), Jeppe Bruus (S) Rosa Lund (EL), Karina Lorentzen (SF) og Kristian Hegaard (RV) præsenterede ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag den 1. september 2020. Foto: Emil Helms Vis mere Sådan så det ud, da justitsminister Nick Hækkerup (S), Jeppe Bruus (S) Rosa Lund (EL), Karina Lorentzen (SF) og Kristian Hegaard (RV) præsenterede ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag den 1. september 2020. Foto: Emil Helms

Ved præsentationen af samtykkeloven fik Nick Hækkerup følgende spørgsmål af en af journalisterne:

Hvordan giver man et samtykke til sex?

»Det kan man jo gøre ved at spørge, og så få et ja. Så er den rimeligt meget i skabet. Men det er også mere end det. Det kan også gives indirekte via den kontakt, man har, den opførsel, der er. Det kan også ligge i omstændighederne,« svarede ministeren.

Lad os vende tilbage til den konkrete sag, der fandt sted i januar i et sommerhus i Odder.

Det er så rystende, at det her foregår i 2021 Marlene Ambo Rasmussen (V)

Her mødtes den 19-årige mand og tre venner med to jævnaldrene kvinder.

Først havde den ene af kvinderne frivilligt sex med den 19-årige, mens den anden kvinde havde frivilligt sex med en kammerat.

Senere på aftenen blev det forslået, at de skulle bytte partnere. Men det ville kvinderne ikke.

Efterfølgende byttede mændene alligevel værelser, hvor den ene af kvinder troede, hun havde sex med den samme mand som før, men nu var det i stedet den 19-årige.

Det var her ved Retten i Aarhus, der torsdag faldt dom i sagen om 19-årig, der var tiltalt for voldtægt. Foto: Henning Bagger Vis mere Det var her ved Retten i Aarhus, der torsdag faldt dom i sagen om 19-årig, der var tiltalt for voldtægt. Foto: Henning Bagger

Hun tog derefter hjem og kontaktede politiet.

Og torsdag faldt der altså dom i sagen, hvor han blev frikendt for voldtægt, men dømt for at tilsnige sig til sex.

»Det er jo helt vanvittigt, at en mand har så lidt respekt for en kvinde, at man overhovedet kan få tanken, og endda handle på det. Det er så rystende, at det her foregår i 2021. Jeg bliver som kvinde så vred,« siger Marlene Ambo Rasmussen, som mener, at den nye samtykkelov er oversolgt.

»Man har oversolgt den samtykkelov, som noget stort og nyt. Nu kunne kvinderne føle sig sikre og mere retfærdigt behandlet. Den har i mine øjne ikke rykket det store med den her afgørelse. Enten er det frivilligt samleje eller voldtægt. Der er ikke noget midt imellem,« siger hun.