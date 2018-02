40 dages betinget fængsel.

Den dom nåede Retten i Lyngby mandag eftermiddag frem til i sagen mod en 19-årig mand, der var udset til at være en slags prøveballon for de over 1000 sager fra hele Danmark, hvor en video med en 15-årig piges seksuelle samvær med en jævnaldrende dreng er blevet delt flittigt på nettet.

Tidligere mandag blev en 20-årig mand fra Syddjurs ved Retten i Randers fundet skyldig i en lignende prøvesag. Han blev idømt betinget fængsel i 30 dage for at have delt den samme video til 12 personer via Facebooks chat-platform Messenger.

I sagen fra Lyngby blev videoen ifølge politiets efterforskning ad flere omgange delt til samlet 59 personer. Heraf var flere dog gengangere, så det reelle antal modtagere formentlig har været 34.

Hovedparten af modtagerne var den tiltaltes daværende klassekammerater fra hans gymnasium. På den baggrund havde sagens anklager nedlagt påstand om, at den 19-årige skulle idømmes en straf på 60 dages fængsel - muligvis betinget.

Den unge mand nægtede sig skyldig og forklarede i retten, at han ikke havde nogen anelse om, at de optrædende personer på videooptagelserne ikke var over 18 år.

Men pigen og drengen var på tidspunktet for optagelsen i maj 2015 kun 15 år gamle. Og selv om man lovligt kan have sex fra 15 års-alderen, forbyder straffeloven besiddelse og ikke mindst deling af foto og video af personer under 18 år, hvis der er et seksuelt indhold.

Den 19-årige var tiltalt efter straffelovens paragraf 235 om besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale. Han var også tiltalt for at have krænket blufærdigheden hos de personer, han sendte videoen til.

To drenge, der optog det seksuelle samkvem på deres mobiltelefoner, blev allerede i 2016 straffet. Den gang var anklagemyndighedens fokus på digitale sexkrænkelser ikke helt så skarpt som i dag, så de slap begge med en bøde på 2.000 kr.!

»Det er nemt at være bagklog, og det er meget muligt, at vi i dag havde set anderledes på det,« erkendte senioranklager Bente Schnack fra Nordsjællands Politi i sin procedure.

Ved deling af nøgenfotos på nettet skal anklageren ifølge Rigsadvokatens retningslinjer normalt nedlægge påstand om 30-40 dages fængsel. Denne sag er dog ifølge Bente Schnack grovere, og derfor skulle straffen være højere - nemlig 60 dages fængsel betinget af samfundstjeneste - argumenterede hun før domsafsigelsen.

»Det er en kriminalitet, som er ganske ødelæggende for ofrene mange år frem. Ofrene er magtesløse. Man aner ikke, hvordan man får det fjernet fra nettet. Det kan ikke lade sig gøre,« lød det fra senioranklageren.