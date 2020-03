»De burde have undersøgt materialet og indholdet og filerne på de beslaglagte mobiltelefoner... den manglende intervention fra PET virker helt enkelt som en fejl.«

Sådan lyder kritikken fra Ivar Fahsing, der er ekspert i efterforskning ved Politihøgskolen i Oslo, i en ny dokumentarfilm, der sætter fokus på terroristen, Omar el-Husseins, adfærd og færden op til terrorangrebet i København i februar 2015.

Ivar Fahsing er en af tre eksperter, der i dokumentarfilmen 'Angrebet - Omars vej til Krudttønden' retter kritik mod politiets efterretningstjeneste, PET, for ikke at have gjort nok for at forhindre Omar el-Hussein i at udføre angrebet, der kostede to mennesker livet.

Ifølge eksperterne kunne PET have forhindret terrorhandlingerne, der var rettet mod kulturhuset Krudttønden på Østerbro og den jødiske synagoge på Krystalgade i det indre København, skriver produktionsselskabet Final Cut for Real i en pressemeddelelse.

Siden angrebet i 2015 har journalist og instruktør Nils Giversen arbejdet på filmen, hvor han blandt andet med hjælp fra den skuddræbte Finn Nørgaards efterladte er lykkedes med at få adgang til fortrolige oplysninger hos Københavns Politi.

Dokumentarfilmen sætter blandt andet fokus på, at PET fik en indberetning fra Slagelse Arrest fire måneder inden angrebet, hvor det lød, at Omar el-Hussein viste tegn på radikalisering og havde udtrykt ønske om at ville rejse til Syrien.

Samtidigt lå der yderligere to indberetninger fra tidligere, der ligeledes fortalte om tegn på radikalisering, som PET ifølge filmens eksperter burde have bedt om at få med det samme.

Af indberetningerne fremgik det ligeledes, at der var beslaglagt en mobiltelefon indeholdene stærkt radikaliserende materiale fra Islamisk Stat og Al-Qaeda, som først blev undersøgt efter angrebene.

»Ikke at kigge i mobilen er helt uacceptabelt ud fra et efterretningsperspektiv,« siger Magnus Ranstorp, terrorforsker ved den svenske Försvarshögskolan, som bliver bakket op af tidligere sikkerhedsrådgiver i PETs forebyggelsescenter, Kasper Fisker:

»At dømme ud fra alle de oplysninger, som myndigheder på de her tidspunkt har haft mulighed for at få adgang til, så ser vi en mand, som forlader fængslet, som afgjort er voldsparat,« siger Kasper Fisker og fortsætter:

»Vi ser en mand, som er ideologisk meget, meget målrettet, som har IS-propaganda på sin telefon, og som åbenlyst har udtalt, at han ønsker at drage til Syrien, så snart han bliver løsladt.«

»På det her tidspunkt, der er Omar klasseeksemplet på en person, der står over for en terrorhandling,« siger Kasper Fisker ifølge pressemeddelelsen fra Final Cut for Real.

Ifølge pressemeddelelsen har PET ikke ønsket at svare på kritikken, der bliver fremsat i dokumentarfilmen.

I stedet henviser PET til en evaluering af myndighedernes indsats fra 4. maj 2015, som blev fremlagt af daværende justitsminister, Mette Frederiksen, hvor PET afviser at have haft grund til at tro, at Omar el-Hussein udgjorde en trussel.

'På baggrund af indberetningen fra kriminalforsorgen havde PET ikke grund til at tro, at den nu afdøde 22-årige gerningsmand planlagde angreb, ligesom PET ikke i øvrigt forud for angrebene havde efterretninger om, at den pågældende planlagde angreb,' stod der dengang i evalueringen.

Første del af 'Angrebet - Omars vej til Krudttønden' vises på DR1 mandag 2. marts kl. 21.25. Anden del vises torsdag 5. marts 21.25. Hele filmen kan ses nu på DRTV.