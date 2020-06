Mindst tre gange er Peter Madsen blevet undersøgt i relation til drabet på den 17-årige teenagepige Emilie Meng.

Det fremgår af bogen 'Emilie Meng - Pigen der forsvandt', som udkommer tirsdag den 23. juni.

Her opruller de to forfattere, B.T.-journalisterne Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard Larsen, hele sagen om Emilie Mengs forsvinden og kigger undervejs på flere af politiets mange mistænkte i sagen.

I bogen - og ligeledes over for B.T. - bekræfter flere af hinanden uafhængige kilder med særligt indblik i efterforskningen, at den livstidsdømte Peter Madsen har været efterforsket i sagen, efter han i august 2017 blev anholdt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Det beskrives videre, hvordan de to forfattere får flere tip om politiets interesse for Peter Madsen, og at politiet undersøger flere ligheder mellem de to sager.

Blandt andet at ligene af Emilie Meng og Kim Wall begge blev placeret i vand.

Derudover skulle Peter Madsen ifølge et tip have haft adgang til en hvid varevogn svarende til den, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har efterlyst flere gange i relation til Emilie Mengs forsvinden den 10. juli 2016.

I bogen bekræfter flere tidligere ansatte hos Peter Madsen samt venner af den dømte raketbygger, at Peter Madsen kørte i en hvid varevogn.

ARKIVFOTO. Vidner har set en kassevogn køre stærkt ved Korsør Lystskov i weekenden, hvor Emilie Meng forsvandt. Frivillig til vands, fod og hesteryg deltager i eftersøgningen af Emilie Meng.

Ligeledes fremgår det af forfatternes research, at Peter Madsens hvide kassevogn blev omtalt adskillige gange under retssagen mod ham i forbindelse med drabet på Kim Wall.

Bogen fælder ikke dom over Peter Madsen, og han bliver ikke gjort skyldig i drabet på Emilie Meng. Den konstaterer blot, at han flere gange har været i politiets søgelys i Emilie Meng-sagen.

Af bogen fremgår det videre, at Peter Madsen har tætte forbindelser til netop Korsør, hvor Emilie Meng boede.

Den livstidsdømte ubådsbygger er født og opvokset på Vestsjælland nær Korsør og har derfor familiær forbindelse til byen og området.

Ligheder og forskelle

Bogens to forfattere understreger dog, at man næsten ikke kan tro på, at Peter Madsen foruden Kim Wall også skulle have slået Emilie Meng ihjel.

Særligt fordi der også er markante forskelle de to sager imellem.

Der er eksempelvis intet i de to forfatteres research, der peger på, at Emilie Meng skulle være blevet udsat for de samme bestialiteter, som Kim Wall blev udsat for.

Politiet har i pressen kaldt Emilie Mengs skæbne for en »grum og afstumpet forbrydelse«, men de har aldrig oplyst, hvordan Emilie Meng blev slået ihjel.

»Det er langt ude«

Selvom Peter Madsen har fået rettens ord for at have begået en række forfærdeligheder mod Kim Wall, kan folk tæt på Peter Madsen stadig ikke se, at han skulle kunne være Emilie Mengs gerningsmand.

Hverken hans bror Benny Langkjær Egesøe eller hans nære ven Jens Falkenberg kan forestille sig, at Peter Madsen har noget med Emilie Mengs forsvinden og drab at gøre - eller at kunne være i stand til begå drabet for den sags skyld.

»Det er langt ude, og jeg forstår ikke, hvorfor du spørger,« lyder det fra broren Benny Langkjær Egesøe adspurgt, om Peter Madsen kunne være gerningsmanden i Emilie Meng-sagen, mens Jens Falkenberg kalder det »helt utænkeligt«.

Ingen af de to er ej heller blevet afhørt om Peter Madsens mulige forbindelse til Emilie Meng-sagen.

Det er imidlertid heller ikke lykkedes bogens forfattere at finde ud af, hvad Peter Madsen lavede den 10. juli, da Emilie Meng forsvandt.

»Vi ved det simpelthen ikke. Dog ved vi, at politiet mindst tre gange har kigget på Peter Madsen i relation til drabet på Emilie Meng,« forklarer de i bogen.

'Emilie Meng Mysteriet - Pigen der forsvandt' udkommer på People's Press den 23. juni.