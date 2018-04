Den drabstiltalte ubådskaptajn og raketbygger Peter Madsen fantaserede sidste år om at begå den perfekte og ultimative forbrydelse. Det skriver ubådskaptajnen Steen Lorck i en ny bog med titlen 'Fartøjschefen fortæller historien om ubåden og Peter Madsen', der udkom i går. Steen Lorck er orlogskaptajn og har tidligere sejlet med Søværnets ubåde. Han mødte Peter Madsen for knap 10 år siden, og efterfølgende fik han titlen fartøjschef på Madsens ubåd Nautilus.

Peter Madsen skal onsdag klokken 13 modtage byrettens dom i sagen om det mulige drab på den svenske journalist Kim Wall ombord på netop Nautilus i august sidste år. Ifølge den mangeårige sejlerkammerat har Madsen få måneder før Kim Walls død talt om at begå en stor forbrydelse.

»I foråret 2017, jeg husker ikke datoen, var Peter Madsen og jeg en aften alene i HAB (står for Horisontal Assembly Building. red) Her tænkte Peter Madsen højt. Han røbede for mig, at han en gang imellem havde fantasier om, hvordan man kunne begå den perfekte, ja, den ultimative forbrydelse! Han kom ikke ind på, hvilken forbrydelse han tænkte på. Jeg havde heller ikke lyst til at spørge og forsøgte hurtigt at lede samtalen hen på andre emner. Han så for sig en situation, hvor politiet ville jagte ham til lands, til vands og i luften. Jeg var stum og himmelfalden over den besynderlige udmelding og ude af stand til at kommentere denne frastødende tanke. Min første tanke var, at han nok gik og tænkte på en berigelsesforbrydelse, f.eks. et smykkekup, et kunsttyveri eller sprænge en bank i Las Vegas. Det strejfede mig aldrig, at det var et drab, han havde i tankerne,« skriver Steen Lorck.

Det kommer også frem i bogen, at Peter Madsen foreslår Steen Lorck, at de på et tidspunkt bør sejle ud med Nautilus og lade sig begrave med hende på havets bund. Men det synes Steen Lorck ikke om.

»Når jeg er dag er mæt af dage, vil Peter Madsen selv være en mand i sin bedste alder og næppe gammel nok til at dø på den måde. Og der var jo også nogle praktiske og måske juridiske forhold, der skulle afklares først. Hvem åbnede for vandet? Var der overhovedet en ventil, der kunne fylde båden hurtigt? Eller skulle vi vente til mængden af kuldioxid i båden kvalte os? Vi blev enige om, at det i alle tilfæde var præmaturt at tale mere om det,« skriver orlogskaptajnen.

Steen Lorck hørte i øvrigt sidste gang fra Peter Madsen, da han den 11. august sidste år modtog en SMS om, at en planlagt sejtur i Nautilus til Bornholm, var blevet aflyst. SMS'en blev sendt kort før Peter Madsen sejlede ud med Kim Wall. Ifølge bogen sendte Steen Lorck en SMS retur, hvor han spurgte, hvornår de så skulle sejle til Bornholm, men han fik aldrig noget svar.