Usikkerhed om den nye Tibetkommission får byret til at udsætte berammelse af straffesag.

København. En dommer i Københavns Byret har tirsdag opgivet at fastsætte datoer for, hvornår det skal afgøres, om to ledere i politiet har løjet for retten. Det skyldes den fornyede blæst om Tibetsagen.

De to mænd anklages for at have afgivet falsk forklaring i et retsmøde for næsten fem år siden. I august 2013 skulle de besvare spørgsmål om politiindsatsen under statsbesøget af den kinesiske præsident Hu Jintao året før.

Men de førte altså dommeren bag lyset, hævder Statsadvokaten i København, som derfor vil have de to - vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé - straffet. Begge nægter sig skyldige.

Tirsdag kunne dommer Hanne Fog-Petersen dog i et berammelsesmøde ikke fastsætte datoer for sagen.

Årsagen er, at regeringen vil genstarte den kommission, der i første omgang undersøgte politiet, PET samt Stats-, Justits- og Udenrigsministeriets rolle i forbindelse med, at politiet overtrådte blandt andet Grundloven.

Såvel borgernes ret til at ytre sig og til at demonstrere blev krænket af politiet.

- Vi kender endnu ikke kommissoriet for den nye kommission og tidshorisonten, siger advokat Anders Neméth tirsdag efter mødet med dommeren. Sammen med advokat Martin Cumberland er han forsvarer i sagen.

Derfor vil byretten 21. september gøre et nyt forsøg på at tage stilling til, hvornår straffesagen skal behandles.

Endnu er der ikke lavet en opgavebeskrivelse til den nye Tibetkommission. Inden sommerferien regner Justitsministeriet med at kunne præsentere et udkast til kommissoriet.

/ritzau/