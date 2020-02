Det gik grueligt galt for en 18-årig kvindelig bilist, da hun ville vende sin bil på en parkeringsplads ved politistationen i Silkeborg.

Det lykkedes nemlig ikke den unge kvinde at vende sin bil, fordi hun i stedet kom til at køre den direkte ind i politistationen.

»Det er et uheld med pedalbetjeningen, der går helt galt. Det er en helt ny bilist, der havde været inde for at vende på parkeringspladsen. Så sker der noget, og hun kører ind i politistationen, hvor der er et vindue, der går i stykker, mens bilen får et tryk,«

Det siger Lasse Ivanøe, der er politikommissær ved Silkeborg Politi, til TV Midtvest.

Heldigvis kom ingen til skade ved uheldet, lyder det videre.

Alligevel bliver den 18-årige sigtet, fordi situationen, ifølge politiet, kunne have været alvorlig, hvis nogen havde gået på fortovet ved politistationen.

Dog får den nye bilist lov at beholde sit spritnye kørekort efter den uheldige episode.

