Servet Abdija blev ramt af skud, da han kom hjem til Ragnhildgade i København i 2017.

I sagen om drabet på en 16-årig dreng i København for mere end tre år siden har politiet fået ti henvendelser.

Efterforskerne appellerer fredag fortsat til offentligheden om hjælp i sagen. Servet Abdija blev skudt nær sit hjem. Gerningsmændene forvekslede ham med en anden, har politiet oplyst.

- Det er rigtig positivt, sagde vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard Madsen torsdag om responsen på nye oplysninger om sagen.

Men fredag gentages opfordringen til alle, der har viden om forbrydelsen, om at henvende sig.

Den 16-årige Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade på Østerbro i København 16. oktober 2017. Foto: Privat Vis mere Den 16-årige Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade på Østerbro i København 16. oktober 2017. Foto: Privat

Drengen mistede livet 16. oktober 2017 ved Ragnhildgade. Fra familiens lejlighed hørte moren skuddene, der blev affyret på tæt hold.

Gerningsmændene havde ligget på lur og ventet på, at Servet Abdija dukkede op.

De flygtede i en Audi stationcar, som politiet nu har identificeret, og som undersøges for mulige spor.

Politiets teori er, at drengen blev dræbt af mænd med forbindelse til banden Loyal To Familia.

Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet Vis mere Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet

Servet Abdija var på ingen måde blandet ind i kriminalitet.

- Han var en helt almindelig dreng, der på tragisk vis blev forvekslet med et bandemedlem, som skulle likvideres, har Bjarke Dalsgaard Madsen udtalt.

/ritzau/