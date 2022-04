Det endte med at blive en skæbnesvanger tur, da danske Steen Riber 19. maj 2021 satte sig ind i sin bil og satte kursen mod Ystad.

Midt på den svenske E65 lød der nemlig ud af det blå et kæmpe brag, mens en oval sten borede sig ind gennem forruden og fortsatte mod den 70-åriges ansigt.

Stenen, der var på størrelse med en knytnæve, var sendt af sted med så høj fart, at Steen ikke nåede at reagere.

Konsekvenserne var enorme.

Her ses den sten, der ramte Steen Riber ved øjet. Foto: Privatfoto

Dagen efter vågnede Steen nemlig med et kunstigt øje, efter lægerne på Rigshospitalet havde brugt seks timer på at operere danskeren.

Steen var uheldig, men han var bestemt ikke den eneste dansker, som i foråret og sommeren 2021 blev angrebet med sten på vej til eller fra Ystad.

Svensk politi har nemlig modtaget mere end 140 anmeldelser om stenkast på strækningen, men alligevel tikkede der for et par uger siden en nedslående nyhed ind hos Steen.

Her lød det nemlig, at man fra svensk politis side havde henlagt den store efterforskning af stenangrebene.

Med andre ord: Man opgav at finde den eller de gerningsmænd, der i en periode på over flere måneder angreb danskere med sten i 2021.

»Jeg er meget ærgerlig over, at man ikke har fanget dem, for det havde hjulpet mig rigtig meget, hvis det var blevet opklaret,« fortæller Steen Riber og fortsætter:

»Jeg synes, at svensk politi har været alt for svage, må jeg bare sige. Der er noget galt, når man ikke kan fange gerningsmænd, der har angrebet mere end 100 bilister.«

Det er ikke kun sten, som danskerne er blevet ramt af på E65. I sommeren 2021 talte B.T. med danske Camilla, der blev ramt af denne over ti centimeter lange genstand.

Men noget tyder på, at stenangrebene på E65 ikke nødvendigvis er fortid.

Det svenske lokalmedie Ystads Allehanda kunne nemlig i påsken skrive, at det lokale politi nu havde modtaget en ny anmeldelse om et stenangreb på E65.

Mandag den 11. april klokken cirka 9.30 kom en kvinde nemlig kørende tæt på byen Skurup, da en sten kom flyvende med høj fart fra rabatten og ramte den nederste del af bilens forrude.

Stenens fart gjorde kvinden mistænkelig, og derfor kontaktede hun straks det lokale politi.

Her har man dog valgt ikke at gå videre med sagen.

»Hvis man ser isoleret på denne hændelse, synes jeg, det er den rigtige beslutning at lukke efterforskningen, men kvindens oplevelse betyder også, at vi er klar ved en eventuel udvikling. Hvis der kommer flere anmeldelser, er det vigtigt, at vi er forberedte,« siger Pär Åström Sand fra det lokale politi til Ystad Allehanda.

Den seneste anmeldelse overrasker ikke Steen Riber, som bestemt ikke har tænkt sig at tage turen på E65 i nærmeste fremtid.

»Jeg kommer ikke til at køre over den strækning, nej. Det har jeg ikke lyst til, når de mennesker ikke er fanget. Nu hører man om nye anmeldelser, og jeg kunne sagtens forestille mig, at det begyndte igen. Det ville virkelig ikke overraske mig,« siger han.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra det svenske politi.

I efteråret 2021 udtalte man dog til B.T., at der ikke var en finger at sætte på politiets arbejde.