Der er foretaget en tredje anholdelse i en mærkværdig politisag nær grænsen - i hvert fald hvad angår tyvegodset.

En 32-årig mand med rumænsk statsborgerskab er blevet varetægtsfængslet i en sag om 73 skinker ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Manden er sigtet for at stjæle 73 skinker på cirka et kilo hver til en samlet værdi på omkring 20.000 kroner, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Blandt de mange skinker fandt politiet også et såkaldt juletræ, der er en skinkeholder til brug ved transport.

Det var noget af et syn, grænsepatruljen mødte i en varevogn nær grænsen til Tyskland. Tre rumænske statsborgere er nu anholdt og sigtet for tyveriet af 73 skinker. Vis mere Det var noget af et syn, grænsepatruljen mødte i en varevogn nær grænsen til Tyskland. Tre rumænske statsborgere er nu anholdt og sigtet for tyveriet af 73 skinker.

Udlændingekontrolafdeling Vest gjorde det særlige fund nær grænsen natten mellem tirsdag og onsdag.

Manden nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen, der løber frem til den 23. oktober.

Derudover blev to rumænske mænd på 25 og 31 år varetægtsfængslet i samme sag allerede onsdag.

De to nægter sig også skyldige i tyveriet af de 73 skinker.