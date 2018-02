Den unge pusher vidste, at der var tale om et meget potent stof, men solgte det alligevel til de to 15-årige drenge, hvoraf den ene endte i koma.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har søndag anholdt en yngre mand i Næstved med forbindelse til den narkosag, der var ved at koste to 15-årige drenge livet fredag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet har i forbindelse med anholdelsen fundet narkotika, der er identisk med den narkotika, der blev solgt til de to 15-årige drenge fra Haslev fredag. Begge blev efterfølgende bragt til hospitalet i livsfare. Den ene blev lørdag udskrevet, mens den anden fortsat er i koma.

Politiinspektør Kim Kliver uddyber:

»Det drejer sig om stoffet MDMA, og den netop anholdte har fortalt, at han var klar over, at det var meget stærk MDMA, men han har altså stadig solgt det videre.«

»Da vi endnu ikke kan fastlægge, om stoffet også er solgt i Næstved op til weekenden, fraråder vi alle, der måtte have købt stoffet, at indtage det på grund af risikoen for deres helbred.«

Manden vil nu blive sigtet for salg af MDMA og for at forvolde fare for andres liv efter straffeloven. Videre afhøringer skal afgøre, om han skal begæres fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Moderen til den ene af de to drenge, Henriette Olesen, stod lørdag aften frem i BT og advarede andre forældre om den fare, der er forbundet med indtagelse af stoffer.

»Det er vigtigt, at folk bliver advaret. Jeg bliver selvfølgelig sur som mor, når min søn gør sådan noget, og jeg kan ikke forstå, at han ikke vidste, hvad han kastede sig ud i og kendte til alvoren af det. Jeg har spurgt ham flere gange, om han ikke var klar over, hvor farligt det er, men det vidste han ikke. Han var ikke godt nok oplyst, selv om de unge jævnligt bliver advaret i skolen og forskellige medier,« sagde hun og tilføjede:

»Man går jo i den tro, at det kan mine børn ikke finde på. Det tror man jo altid, og så bliver man bare dødsforskrækket. Jeg tror, det er vigtigt, at man bliver bedre til at oplyse de unge om, hvor farligt det er, og at man fortæller dem, at de ikke må tro, at det bare giver dem en hurtig rus, der forsvinder igen.«