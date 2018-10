Politiet har anholdt endnu en ung mand i sagen om MDMA-dødsfaldet fra Dianalund. Også denne gang er der tale om en 18-årig mand.

Natten til lørdag døde en 16-årig dreng efter at have taget stoffet MDMA. Han blev fløjet til Rigshospitalet, men blev erklæret død kort tid efter.

Lørdag morgen blev en 18-årig anholdt og sigtet i sagen, og søndag morgen oplyser Sydsjællands Politi, at man har anholdt endnu en ung mand.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Også denne gang er der tale om en 18-årig ung mand.

Han sigtes for salg af narko, og ved anholdelsen blev han fundet i besiddelse af narko, der formodes at være identisk med, det den afdøde unge mand indtog.

Efter aftenens afhøringer er det besluttet, at den 18 årige fremstilles i grundlovsforhør senere i dag ved Retten i Nykøbing Falster med krav om varetægtsfængsling.

Den unge mand, der blev anholdt umiddelbart efter dødsfaldet, blev sigtet for uagtsomt manddrab og for at have overdraget det farlige stof til drengen.

Den 18-årige sigtes også for at have efterladt den 16-årige i hjælpeløs tilstand.

Den tragiske episode får politiet til at advare om, at der kan være farlige stoffer i omløb i området omkring Dianalund og Sorø.