En 50-årig mand blev anholdt tirsdag aften på en stille villavej i Kastrup på Amager.

Her blev han ifølge Københavns Politi fundet i besiddelse af 494,3 gram hash.

Onsdag eftermiddag står den 50-årige mand over for en langt mere alvorlig sigtelse end det halve kilo hash.

Han bliver netop nu fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her er det kommet frem, at han er blevet sigtet i en af danmarkshistoriens største kokainsager. Sixpence.

Dørene er lukket til retsmødet, men inden blev den alvorlige sigtelse mod manden læst op.

Af den fremgår det, at han er sigtet for at have været med til at indsmugle to forsendelser af kokain på henholdsvis 110 kilo og 125 kilo gennem Københavns Lufthavn i perioden 26. december 2019 til 28. januar 2020.

Ifølge sigtelsen har han handlet sammen med flere medgerningsmænd, der enten allerede sidder bag tremmer i den store 'Operation Sixpence' eller er på fri fod.

Politiet mener, at den 50-årige blandt andet stod for at modtage kokainen i lufthavnen den 11. januar 2020 klokken 07.00, da de første 110 kilo landede fra den Dominikanske Republik.

Igen er det politiets opfattelse, at han den 29. februar 2020 klokken 07.00 stod klar til at modtage de næste 125 kilo kokain.

Begge gange blev kokainen videreoverdraget til andre, der stod for at sælge det hvide pulver til ukendte aftagere.

Senest er en tidligere Superliga-profil blevet idømt 13 års fængsel i den store sag.

