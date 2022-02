I 2012 blev de to drabssigtede mænd stoppet af en vagt, da de ville ind i et festtelt i Hjørring.

Men det var ikke et hvilket som helst festtelt de to barndomskammerater forsøgte at komme ind i.

Hvert år bliver den traditionsrige fodboldturnering Dana Cup afviklet i Hjørring. Her spiller helt unge piger og drenge for deres respektive klubber en stor turnering, hvor også udenlandske klubber deltager.

B.T. kan nu afsløre, at de to 36-årige mænd, der er sigtet for drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn, er dømt for at udgive sig for at være politibetjente med politilegitimation, da ville ind i festteltet til Dana Cup.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv til journalist Thomas Riber-Sellebjerg på tris@bt.dk.

Det viser en dombog fra retten i Hjørring, som B.T. har fået aktindsigt i.

De to 36-årige mænd nægter sig skyldige i drabet i den aktuelle sag. Den ene af de to løsladte blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden blev løsladt.

De to barndomsvenner sad på anklagebænken i retten i Hjørring den 22. maj i 2013. De var tiltalt for at udgive sig for at være politibetjente efter straffelovens paragraf 130.

Men det var året før, at de to kammerater fra Vendsyssel ville ind til ungdomsfesten i Hjørring. Her var de henholdsvis 26 og 27 år.

Ifølge dombogen gik de hen til festteltet på Thomas Morilds Vej i Hjørring torsdag 26. juli 22.00. Ved indgangen til festteltet stod en vagt. De fortalte, at de var fra politiet og fremviste politilegitimation. Vagten lod de to mænd komme ind i teltet til festen.

Dagen efter var de på spil igen.

Denne gang 22.05. Igen stod den samme vagt ved indgangen, men denne gang blev han mistænkelig ved de to mænd. Han nægtede dem adgang og kontaktede politiet.

Det fremgår af dombogen, at de to mænd blev kendt skyldige, da de erkendte sig skyldige efter straffelovens paragraf 131. De slap for straf, hvis de overholdte en række betingelser fremsat af dommeren. Her måtte de ikke begå ny kriminalitet i et år.

De fik samtidig konfiskeret de falske politi-id'er, to LED lommelygter af mærket Lenser P7, to radioer af mærket Yaesu, to pandelamper af mærket Petzl, et kamera af mærket Fuji og to par læderhandsker.

Men det er ikke den eneste gang, at de to venner har været i politiets søgelys.

B.T. har tidligere afsløret, at den ene af de to mænd blev dømt for hele syv forhold, hvor han filmede og belurede flere forskellige kvinder.

Ligeledes har B.T. har tidligere beskrevet, at den anden 36-årige mand, der sidder varetægtsfængslet, i 2010 blev dømt for at have klippet bremsekablerne over på sin ekskærestes bil og blufærdighedskrænkelse mod en ung kvinde, da han efterlod sæd på hendes rude.

Han sidder foreløbig fængslet indtil 10. marts.