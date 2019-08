Nu vokser presset på justitsminister Nick Hækkerup (S).

Politikere fra både rød og blå blok vil spørge ministeren, hvordan han vil leve op til de forslag om store ændringer i politiet, der er del af Socialdemokratiets udspil 'Nærheden tilbage'.

Eksempelvis foreslår partiet tyve nye nærpoliti-enheder med ti enheder på hver side af Storebælt, mobile politistationer samt flere moderne landbetjente ud i lokalsamfundene.

Forslag Socialdemokratiet kom med sidste år og gik til valg på i juni.

S-forslag om politiet 20 nye nærpoliti-enheder fordelt på 10 enheder på hver side af Storebælt. Moderne landbetjente i lokalsamfundene, der har en forebyggende effekt og kan tage kriminalitet i opløbet. Mobile politistationer, som kan sættes ind i lokalområder for at skabe tryghed og nærhed over for borgerne. Lokalt politi i de socialt belastede og udsatte boligområder til at sikre den nødvendige tryghed for beboerne og for at sikre den præventive kontakt til børn og unge, der er på kanten af en kriminel løbebane. Kilde: Socialdemokratiets udspil til stærke lokalsamfund og velfærd tættere på borgerne kaldet 'Nærheden tilbage'.

»Det er ikke muligt både at blæse og have mel i munden. Det er kommet frem, at sagsbehandlingstiden af kriminalitet mod borgerne er rekordlang, og betjentenes overarbejdstid er steget voldsomt,« siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup og tilføjer:

»Derfor vil jeg meget gerne vide, hvordan ministeren vil leve op til Socialdemokratiets forslag inden valget, samtidig med de store udfordringer politiet står overfor,« siger Peter Skaarup.

B.T. har den seneste tid afdækket, hvordan sagsbehandlingen af især indbrud, tyveri, røveri, sædelighedsforbrydelser og personfarlig kriminalitet er steget drastisk. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse, mens der i første kvartal af 2007 blot gik 212 dage.

De Radikales retsordfører Kristian Hegaard har også nye spørgsmål til ministeren. Blandt andet vil han i forhold til Socialdemokratiets forslag gerne vide, hvordan mobile politistationer skal gøre, at ofre for kriminalitet vil vente kortere tid på, at politi og domstole behandler deres sag.

»Det svarer til, at politikerne flytter rundt på nogle ludo-brikker, når de kommer med ekstra opgaver, uden at spørge politiet først. Jeg tvivler i hvertfald på, at det giver kortere sagsbehandlingstid,« siger han.

Heller ikke De Konservatives retsordfører Naser Khader tror, at S-forslagene vil løse politiets massive udfordringer for tiden.

»Jeg synes, at det er vigtigt, at politiet kommer med en prioritering af deres mange opgaver, så borgernes retsfølelser ikke rammes så hårdt, som det sker nu,« siger Naser Khader.

I sidste uge varslede statsminister Mette Frederiksen (S) da også store ændringer i politiet, når der til efteråret skal forhandles et flerårigt politiforlig på plads i Folketinget. Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus mener ikke, at den stigende sagsbehandlingstid af kriminalitet mod borgerne, er en hindring for partiets forslag.

»Jeg synes ikke, man kan sætte det en til en. Vi synes, at det er helt uacceptabelt, at politi og domstoles sagsbehandling af kriminaliteten mod borgerne er så lang, som tallene viser. Og derfor har Nick Hækkerup bedt Rigspolitiet og Rigsadvokaten komme med en løsning til, hvad poltiet kan gøre,« siger han.

Men hvordan skal sagsbehandlingstiden falde samtidig med, at politiet skal bruge tid på tyve nye nærpoliti-enheder og mobile politistationer?

»Jeg vil gerne sige, at en borgerlig regering har haft magten i de sidste fire år, hvor der er sket stor stigning i sagsbehandlingstiden. Der ikke nogen hurtige løsninger til at få den ned, men der er behov for, at der kommer et mere nært politi, og det vil vores udspil afspejle,« siger han.

Tirsdag er Nick Hækkerup kaldt til samråd om behandlingen af den borgervendte kriminalitet.