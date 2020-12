Det giver fremover en længere straf, hvis man affyrer fyrværkeri mod andre. Straffen skærpes med en tredjedel.

Straffen for at rette fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen bliver tirsdag skærpet med en tredjedel.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse i forbindelse med en kampagne for ansvarlig brug af fyrværkeri.

Det straffes normalt med mellem 10 og 60 dages fængsel, hvis man forsætligt bringer andre i fare med fyrværkeri.

Hvis man angriber eksempelvis en politibetjent, udløser det typisk en straf på mellem fire og ni måneders fængsel.

Men begge forseelser vil fremover kunne udløse en højere straf.

- De nye, skærpede straffe er med til at understrege, at det kan have alvorlige strafmæssige konsekvenser, hvis man affyrer fyrværkeri mod andre, siger politidirektør i Københavns Politi Anne Tønnes i pressemeddelelsen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) håber, at strafskærpelsen vil medføre, at flere tænker sig om, når de har med fyrværkeri at gøre. Det siger han i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

- Sidste december var vi vidner til, at afstumpede tåber i et ubegribeligt stort omfang valgte at affyre fyrværkeri mod tilfældige borgere og mod beredskabsfolk og politi, der blot passede deres arbejde.

- Det er komplet meningsløst og potentielt livsfarligt, og derfor kommer hammeren i år til at falde ekstra hårdt for denne form for kriminalitet, siger Nick Hækkerup.

Det er fra tirsdag lovligt at købe fyrværkeri i danske butikker for personer over 18 år.

Man skal dog vente lidt, før man kan komme ud og skyde det af, da man kun må fyre fyrværkeri af fra 27. december til og med 1. januar.

/ritzau/