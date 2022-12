Lyt til artiklen

Flere fotovogne, bedre mulighed for fotografering og højere opløsning på kameraet.

Det danske politi skruer nu op for kampen mod de bilister og trafikanter, der kører for stærkt.

Helt konkret øger man derfor nu antallet af de såkaldte ATK-biler, der er politiets fotovogne, ligesom man tager nyt udstyr i brug, der kan tage endnu bedre billeder.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse torsdag.

Det samlede antal af ATK-køretøjer går derfor nu fra 82 til 107.

»Vi ved, at for høj hastighed er en faktor i fire ud af ti dødsulykker. Hvis vi skal nå vores mål om færre dræbte i trafikken, så er det helt afgørende, at vi alle sammen tager toppen af farten,« siger lederen af færdselspolitiet hos Midt- og Vestsjællands Politi, vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard.

Den nye model af ATK-bilerne, som politiet nu har taget i brug, indeholder også 'en række forbedringer i forhold til den tidligere model':

»Vi får dels bedre muligheder for at kunne fotografere de motorcyklister, der kører for stærkt, og samtidigt har kameraet også fået en højere opløsning, så vi får bedre billeder at arbejde med. Og så er komforten for vores personale, der skal arbejde i bilerne, også blevet bedre,« forklarer Thomas Tarpgaard.

De 25 ekstra køretøjer fordeles på følgende måde: