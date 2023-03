Lyt til artiklen

I snart et år har en 16-årig dreng siddet fængslet.

Tirsdag starter retssagen mod drengen, hvor han er tiltalt for at have tilsluttet sig den nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division og hvervet medlemmer dertil.

Da politiet slog til mod drengen 7. april 2022, var han kun 15 år og boede hjemme hos sine forældre.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, at den nu 16-årige skulle have haft en ledende rolle i terrorsammenslutningen.

Sådan ser Feuerkrieg Divisions mærke ud.

Ifølge politiet har han på beskedtjenesten Telegram både sendt våben- og bombemanualer til andre af Feuerkrieg Divisions medlemmer.

Samtidig skulle han også have været med til at udarbejde en håndbog, som beskriver gruppens formål. Håndbogen skulle også beskrive gruppens forventninger til medlemmerne.

Da han søgte om medlemskab af Feuerkrieg Division, skrev han til den nynazistiske gruppe, at han havde våbentræning og kendskab til sprængstoffer.

I alt er han tiltalt for fire forhold, der skulle have fundet sted i perioden fra december 2021 til 7. april 2022, hvor han blev anholdt.

I begyndelsen af april anholdt politiet to teenagere i politiaktion. Foto: Lind Foto/Byrd Vis mere I begyndelsen af april anholdt politiet to teenagere i politiaktion. Foto: Lind Foto/Byrd

»Det er vores opfattelse, at den 16-årige har påtaget sig en lederrolle i Feuerkrieg Division, i forhold til hvordan terrorsammenslutningen skulle organiseres, herunder hvordan den kunne få flere medlemmer,« har statsadvokat Lise-Lotte Nilas fra Statsadvokaten i København tidligere udtalt om sagen.

Ud over sin egen tilslutning til Feuerkrieg Division skulle han ifølge anklageskriftet have forsøgt at hverve sin 16-årige kammerat til Feuerkrieg Division.

I januar og februar 2022 skal han flere gange have sendt link til en digital mappe, der blandt andet indeholdt bombemanualer og militant ekstremistisk materiale, i en gruppe på Telegram og til sin 16-årige kammerat.

Tidligere har en af den 16-åriges kammerater været sigtet og siddet fængslet i sagen. Politiet har valgt at droppe sagen mod ham. Han blev løsladt i september.

Anklagemyndigheden ønsker også at konfiskere en del ting, som de fandt hjemme hos den 16-årige. Heriblandt en kniv med et 16 centimeter langt blad, naziflag, nazi-armbind, bogen 'Mein Kampf', Feuerkrig Division-flag og flere tomme ammunitionskasser.

Sagen mod den tiltalte er rejst som en nævningesag, fordi der kan blive tale om at straffe drengen med fire års fængsel eller mere.

Ud over en fængselsstraf ønsker anklagemyndigheden, at den 16-årige skal idømmes et såkaldt kontaktforbud. Sker det, vil drengen ikke kunne kontakte andre personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser.

Drengen har tidligere nægtet sig skyldig. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra drengens nye advokat, Lasse Martin Dueholm, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.