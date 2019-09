Det sidste punktum er endnu ikke sat i sagen om overfaldet på Søren Pape Poulsens (K) forlovede, Josue Vasquez.

Men onsdag tager Højesteret hul på det sidste kapitel i den spektakulære sag om den 34-årige slovak Branislav Gvozdiaks slag i hovedet på Josue Vasquez.

Tilbage i april måned gav Procesbevillingsnævnet tilladelse til, at den slovakiske mand kunne få sin sag prøvet ved Højesteret.

Tidligere har byretten kendt ham skyldig i vold mod Josue Vasquez og idømt ham 40 dages fængsel samt udvisning. Byretsdommen ankede Branislav Gvozdiaks, der arbejder som advokat i Slovakiet, til landsretten, hvor dommen blev ændret til 30 dages fængsel samt indrejseforbud i seks år.

Og netop sidstnævnte er det, som Højesteret onsdag skal tage stilling til.

»Den er jo indbragt for Højesteret i forhold til spørgsmålet om udvisning, og om han skal have en betinget dom i stedet for en ubetinget. Den går jo til Højesteret, fordi der er tale om en principiel sag,« forklarer slovakkens advokat, Erbil Kaya, til B.T.

Den efterhånden meget omtalte hændelsen fandt sted natten til den 17. maj sidste år omkring klokken 03.30, hvor Branislav Gvozdiaks var taget i byen i København efter at have været til VM i ishockey.

Det samme var Josue Vasquez, og de to stødte tilfældigvis ind i hinanden i det københavnske natteliv på natklubben LA Bar. Slovakken, der var i byen med flere kammerater, har selv forklaret, at Josue Vasquez flere gange kom hen til ham for at snakke.

Medhold i Højesteret Det er ikke første gang, at sagen har fået grønt lys til at blive vurderet af landets øverste dommere. I september fik den slovakiske mand lov til at få afprøvet en bid af komplekset, da Procesbevillingsnævnet gav tilladelse til at teste, om en beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen af manden var i orden. Her fik slovakken medhold i, at at de 51 dage, han havde siddet varetægtsfængslet i sagen, var for lang tid.

»Han kom hen og spurgte, om jeg ville med et andet sted hen. Han var småflirtende. Det var sådan noget small talk om, hvem jeg er, og hvad jeg laver i Danmark,« forklarede han, da sagen var for byretten tilbage i juli 2018.

Senere på natten mødtes de to foran natklubben, hvor Josue Vasquez ifølge slovakken gentog sit tilbud.

»Han kommer hen til mig og spørger, om jeg har ændret holdning. Da jeg siger 'helt sikkert ikke - der er nok noget, du har misforstået', begyndte han at være aggressiv. Der blev sagt 'fuck off then',« forklarede slovakken videre, hvorefter Josue Vasquez ifølge ham gik til angreb og ramte ham på armen.

I de efterfølgende sekunder jagtede de to mænd hinanden, inden en betjent tilfældigvis kom forbi.

Den slovakiske advokat Branislav Gvozdiak blev dømt for at slå justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste under en bytur i København. Her er han med sine to ældste børn. Foto: Privatfoto Vis mere Den slovakiske advokat Branislav Gvozdiak blev dømt for at slå justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste under en bytur i København. Her er han med sine to ældste børn. Foto: Privatfoto

»Da jeg så politimotorcyklen, troede jeg, at jeg ville få fred. Men så kom han bagfra og slog mig i ansigtet. Så blev jeg sur og løb efter ham. Jeg blev vred og ville gøre gengæld,« forklarede slovakken, der samtidig afviste, at han skulle have slået Josue Vasquez med knyttet næve, ligesom han også afviste, at han skulle have sagt "I don't like homos", som Josue Vasquez har hævdet.

Den forklaring stemte imidlertid ikke overens med Josue Vasquez, der i byretten fortalte, at han stod foran LA Bar og tjekkede, om han havde alt med sig, da han pludselig blev ramt af et slag i hovedet.

»Jeg går hen til manden og spørger, hvorfor han havde gjort det. Det svarer han på ved at forsøge at slå mig igen. Han reagerer aggressivt,« sagde Vasquez og forklarede, at han herefter søgte tilflugt bag en dørmand,

Dørmanden bekræftede i retten, at han så Josue Vasquez blive slået.

Den endelig dom forventes at falde i næste uge.