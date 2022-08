Lyt til artiklen

En 35-årig mand risikerer flere års fængsel, når han 8. august skal for retten i en drabssag.

Anklagemyndigheden har således rejst tiltale mod manden for drab på en 46-årig mand begået i september sidste år.

Det oplyser Bornholms Politi.

Den 35-årige er tiltalt for at have stukket den 46-årige flere gange i både hals og torso, hvilket førte til, at manden afgik ved døden 25. september.

Knivoverfaldet fandt ifølge politiet sted 20. september på Fabriksvej i Rønne.

Udover manddrab, er den 35-årige også tiltalt for overtrædelse af knivloven »ved på forskellige steder i det offentlige rum i Rønne samt på Fabriksvej at have været i besiddelse af den tveæggede kniv, som blev brugt til overfaldet på den 46-årige mand«, oplyser politiet.

To dage efter overfaldet blev den 35-årige anholdt på en adresse i Østerlars. Han har været varetægtsfængslet lige siden.

Retssagen, der skal behandles som en nævningesag, indledes som nævnt 8. august og forventes at strække sig over tre dage.

Dommen forventes at falde 10. august ved Retten i Rønne.

Strafferammen for manddrab er op til 12 års fængsel.