Flere af bagmændene de nu dømte bagmænd i 'Operation Greed' mødte ikke op til domsafsigelse.

En stribe historiske hårde fængselsstraffe er netop blevet uddelt til flere af bagmændene i den store svindelsag i Københavns Byret.

Men det tyder ikke umiddelbart på, at de dømte har tænkt sig at afsone deres straffe, det mener anklager Maria Cingari.

Kort tid efter domsafsigelsen tager hun ordet for at få retten til varetægtsfængsle flere af de dømte i sagen.

Her kan hun fortælle, at hovedbagmanden, Naveed Anwar, der netop har fået syv års fængsel, onsdag fløj til Barcelona og nu må formodes at befinde sig i Spanien.

Han har angivelig ikke købt returbillet, lyder det fra anklageren.

»Det vil virke stødende på den almindelige dansker, hvis de kan møde Naveed Anwar i kiosken eller andre steder,« siger Maria Cingari.

Det samme gør sig gældende for flere af de andre dømte, der har fået lange fængselsstraffe. Anklageren fortæller, at flere er fløjet til Barcelona i løbet af august.

Til domsafsigelsen i Københavns Byret er der kun få af de tiltalte, der var dukket op.

Flere af forsvarsadvokaterne for de dømte valgte at anke deres klienters domme, selvom de ikke er til stede i retssalen.

Anmodningerne bliver straks protesteret af forsvarsadvokaterne.

Opdateres …