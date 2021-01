Faren, de to brødre og vennerne bærer kisten hen imod rustvognen med tunge skridt og nedbøjede hoveder.

Morens gråd runger i de nøgne trætoppe ved Vestre Kirkegaard i Aarhus.

I kisten ligger den 29-årige socialpædagog, Yamma Ahamadzai, der på brutal vis blev stukket ned på sin arbejdsplads, bostedet Ørbækskilde i Fårevejle, den 30. december, hvor han arbejdede som vikar.

En af beboerne gik amok på Yamma med en kniv, og det endte med at koste ham livet.

Politiet er tilstede ved Yamma Ahamadzais begravelse. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Politiet er tilstede ved Yamma Ahamadzais begravelse. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

B.T. har siden beskrevet forholdene på arbejdspladsen den dag, Yamma Ahamadzai døde. Blandt andet at han var alene på arbejde med en udadreagerende beboer.

Det er ligeledes kommet frem, at bostedet har fået to strakspåbud fra Arbejdstilsynet, som blandt andet kritiserer, at bostedet ikke har været i stand til at sørge for medarbejdernes sikkerhed.

Omkring 50 personer er samlet for at tage afsked med 29-årige Yamma Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Omkring 50 personer er samlet for at tage afsked med 29-årige Yamma Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Blandt andet fremgår det, at 'flere af beboerne kan blive vrede og udadreagerende, hvis deres behov ikke opfyldes'. Og at deres adgang til langskaftede, spisdse knive er decideret uforsvarlig.

B.T. har kunnet fortælle, hvordan den 19-årige mistænke drabsmand råbte og væltede stole op til drabet, ligesom han flere gange tidligere har smadret ruder med de bare næver med egne fysiske skader til følge. Enkelte beboere misbruger hårde stoffer.

Kisten er blevet kørt hen til pladsen, og imamen er i gang med sin messen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Kisten er blevet kørt hen til pladsen, og imamen er i gang med sin messen. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Fredag har omkring 80 mennesker, med tilladelse fra politiet, forsamlet sig på Vestre Kirkegaard i Aarhus for at vise deres støtte til familien og sende et signal om, at Yamma Ahamadzai skal være det sidste offer for vold mod ansatte i psykiatrien.

Da mændene i familien har båret Yammas kiste hen til rustvognen, kører bilen den hen til den plads, hvor imamen giver Yamma de sidste ord med på vejen.

Efter det sidste farvel til Yamma samles hans forældre, søster og brødre med de med nære venner og familie i deres hjem.

Opdateres …