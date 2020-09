Natten til lørdag den 19. september begyndte en stor bunke haveaffald at brænde på Solums genbrugsplads i Roskilde - branden er endnu ikke slukket, og brandvæsnet havde faktisk givet op.

Men nu har de fået modet tilbage. En uge efter vil de igen gøre et forsøg, så Roskilde borgeren kan blive fri for al den røg, branden fører med sig, skriver TV2 Lorry.

De vil forsøge at kvæle flammerne med jord, som skal presse ilden ihjel.

»Planen er, at vi først laver forsøget på en meget lille del af bunken klokken ni. Vinden er gunstig for os i dag, fordi vi har den i ryggen. Så det meste af røgen vil heller ikke komme ind over byen, fortæller Lars Robetje, beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen, til mediet og fortsætter:

Billederne i denne artikel er taget af amatørfotograf Daniel Tronholm. Med en drone har han tirsdag aften kunnet tage billeder af 'Roskildes nye vulkan', som giver en lugt af 'spejderbål' ved hjemmet i Vindinge. Daniel Tronholm fortæller, at han har stået omkring 600 meter fra bålet, da han sendte sin drone i vejret, så den kunne flyve ind over gløderne og tage de spektakulære billeder.

»Hvis alt går godt, vil vi lave forsøget på en lidt større del af bunken. Men vi kommer ikke til at slukke branden i dag. På mandag vil vi evaluere den viden, vi får fra forsøgene i dag, og så vurdere, om det er en farbar vej at gå.«

Virker planen ikke, så er man nødt til at lade bunken brande ud af sig selv.

Der er en lille fare for, at branden kan sprede sig til nærliggende affaldsbunker. Desuden er der en risiko for, at industrimaskinerne, der skal transportere jorden ind over bunken, ikke kan tåle de høje varmegrader, eller at de falder ned i nogle af de luftlommer, som ilden har skabt i bunken.

Dog vurderer Roskilde Brandvæsen, at risikoen er lille nok til at forsøge.