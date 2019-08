Stabscheferne i alle landets 12 politikredse skal i den kommende uge mødes for at drøfte, hvordan landets betjente skal afspadsere deres rekordmange overarbejdstimer.

Sådan lyder meldingen fra Rigspolitiets kommunikationsdirektør, Anders Frandsen, der erkender, at politiet lige nu er ramt af en 'ubalance'.

»Vi er som nævnt meget opmærksomme på at få håndteret den nuværende ubalance. Der foregår altid en daglig og løbende prioritering af arbejdsopgaverne i den enkelte politikreds. Derudover har vi drøftet overarbejdet med stabscheferne i landets politikredse før sommerferien og vil drøfte emnet igen i hele stabschefkredsen i næste uge,« siger han.

B.T. kunne forrige uge bringe nye tal fra Rigspolitiet, der viser, at betjente i hele landet havde 832.939 overarbejdstimer til gode i juni. Det er ny rekord og en markant stigning i forhold til januar, hvor betjentene havde 537.000 timers afspadsering. Tallene kom frem, kort efter B.T. afslørede rekordlange sagsbehandlingstider på såkaldt borgervendt kriminalitet.

Hvordan politiet både vil nedbringe sagsbehandlingstiden og afvikle de mange tusinde afspadseringstimer, vides endnu ikke.

Værst ser det ud i Københavns Politi, hvor de nye tal viser, at betjentene havde 204.703 timers overarbejde til gode i juni.

Nordsjællands Politi havde med 73.031 timer næstflest, mens Syd- og Sønderjylland havde tredjeflest med 70.431 timer.

Politiets overarbejde i hver kreds Politiets overarbejde til gode i juni 2019: Nordjylland: 45.932 timer Østjylland: 50.680 timer Midt- og Vestjylland: 51.197 timer Sydøstjylland: 41.844 timer Syd- og Sønderjylland: 70.431 timer Fyn: 49.092 timer Sydsjælland og Lolland-Falster: 41.835 timer Midt- og Vestsjælland: 65.288 timer Nordsjælland: 73.031 timer Københavns Vestegn: 56.358 timer København: 204.703 timer Bornholm: 5.731 timer Rigspolitiet inkl. Den Centrale Anklagemyndighed og PET: 76.817 timer I alt 832.939 overarbejdstimer

Københavns Politi er da også så presset efter et travlt forår, at det vil have en negativ effekt for politiets indsatser resten af året.

»Københavns Politi har oplevet et særlig travlt forår, der har krævet en ekstraordinær indsats af vores folk. Samtidig har vi de seneste år fået en række nye opgaver, der har skullet løses med de tilgængelige ressourcer,« sagde stabschef i Københavns Politi Rikke Laulund 16. juli til B.T.

Eksempelvis har Københavns Politi måttet prioritere at bruge betjente til ekstraordinære opgaver som demonstrationer arrangeret af islamkritiker Rasmus Paludan samt folketingsvalget.

»Det har resulteret i en del overarbejde, som vi afhjælper med en kombination af udbetaling og afspadsering. Det vil have en effekt på vores indsatser resten af året, selv om vi vil forsøge at tilrettelægge det, så borgerne mærker mindst muligt til det,« sagde Rikke Laulund.

Rigspolitiet oplyser, at der ikke er nogen entydige kommentarer til de nye tal om betjentenes overarbejdstimer, men det vurderes, at stigningen i høj grad skyldes afholdelsen af valget 5. juni samt Folkemødet på Bornholm. Men nu skal stabscheferne i politiet altså tale om, hvordan afhjælpningen af overarbejdet håndteres bedst muligt.