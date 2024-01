En nordjysk kvinde er blevet sigtet for spiritus- og vanvidskørsel efter, at politiet stoppede hende nytårsaftensdag.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten, som opsummerer de seneste dage.

Kvinden blev stoppet på Halsvej ud for Vodskov.

Politiet forsøgte at standse bilisten på motorvejen, men det ville kvinden ikke være med til.

Først da hun forlod motorvejen, lykkedes det.

'Politiet skønnede hende med det samme stærkt påvirket af alkohol, og derfor fik hun foretaget en alkometertest. Hendes promille lå på 2,24, hvilket overskrider grænsen for vanvidskørsel,' skriver politiet i døgnrapporten.

Hun blev sigtet for spiritus- og vanvidskørsel og fik desuden beslaglagt sin bil.

Politiet skriver, at man med en promille på over 2,0 er i risiko for at blive bevidstløs og gå i koma. Man har symptomer på forgiftning. Selvkontrollen ryger, og det er almindeligt at kaste op.