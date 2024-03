Den 22-årige mand var netop landet i Københavns Lufthavn i Kastrup, da håndjernene klappede.

Det var situationen lørdag for en af de tre mænd, som Nordjyllands Politi i et par uger har efterlyst i offentligheden i forbindelse med et voldeligt overfald i Aalborg.

Lørdagens anholdelse fandt sted omkring middagstid og blev foretaget af politiet i lufthavnen.

Det oplyser lederen af efterforskningen af overfaldet, politikommissær Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi.

Den anholdte mand vil søndag klokken 12.30 blive fremstillet i et grundlovsforhør i byretten i Hjørring, hvor politiet vil bede om at få ham varetægtsfængslet under den fortsatte efterforskning af voldssagen.

Og anklageren fra Nordjyllands Politi vil bede om at få dørene lukket i retten, så retsmødet bliver hemmeligt. Det sker af hensynet til den igangværende efterforskning.

Derfor er det også yderst begrænset, hvad Nordjyllands Politi vil udtale sig om til offentligheden i relation til sagen.

Dog oplyser politikommissær Kenneth Rodam i en pressemeddelelse fra politiet, at den anholdte mand har tilknytning til det kendte bandemiljø.

Det er også politiets opfattelse, at overfaldet i Aalborg 6. februar 2024, der overforskes som alvorlig vold, var planlagt.

»Der er efter vores vurdering tale om et internt opgør i et kriminel miljø, men det ændrer naturligvis ikke på, at overfald og vold i det offentlige rum er helt og aldeles uacceptabelt,« pointerer politikommissæren.

Nordjyllands Politi har da også lige siden efterforsket de nærmere omstændigheder særdeles intenst.

Det har blandt andet tidligere ført til adskillige anholdelser i kølvandet på overfaldet.

I alt sidder fem mænd i øjeblikket varetægtsfængslet i forbindelse med sagen.

Den 31-årige mand, der blev overfaldet, pådrog sig alvorlige, men dog ikke livstruende skader.

Nordjyllands Politi har fortsat en aktiv efterlysning af yderligere to mænd, der er mistænkt i overfaldssagen og ligeledes har tilknytning til det kendte bandemiljø.

De blev offentligt efterlyst allerede 19. februar 2024.

Det drejer sig om:

- Rasmus Ørskou Jensen, 26 år gammel og med bopæl i Midtjylland.

og

- Mathias Meyer Strauss, 21 år gammel og med bopæl i Nordjylland.

Nordjyllands Politi opfordrer fortsat kraftigt de to mistænkte mænd i sagen til straks at melde sig til nærmeste politi. Og har man oplysninger om deres opholdssted eller andre informationer til politiet, så skal man ringe på telefon 114.