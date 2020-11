Mere end 500.000 kroner er der i skrivende stund samlet ind til den femårige trafikdræbte piges mor.

Men inden for ganske få timer lukker indsamlingen.

Det oplyser Trine-Mathilde Linnebjerg, der er talsmand for den forældregruppe, som har oprettet indsamlingen.

»Vi startede indsamlingen for at støtte moren i denne svære tid. Vi ved godt, at penge ikke ændrer noget, men måske kan indsamlingen betyde, at hun kan vente med at komme tilbage på arbejdet, få ekstra krisehjælp eller noget tredje. Det var vores tanke.«

Flere satte bamser på stedet. Foto: Jacob Waage / Byrd Vis mere Flere satte bamser på stedet. Foto: Jacob Waage / Byrd

Hun tilføjer, at indsamlingen er gået over al forventning.

»Vi er dybt rørte over støtten, der er kommet fra hele Danmark. Det høje beløb er jo udtryk for, hvor mange der føler med moren. Det håber vi, hun mærker i denne svære tid.«

Indsamlingen, der har kørt siden slutningen af sidste uge, forventes at lukke klokken 12 mandag, så det er sidste chance, hvis man ønsker at skænke et bidrag til pigens mor.

Forældregruppen oplyser, at overførslen af pengene til moren vil ske efter gældende regler.

Varetægtsfængslet dødsbilist

Det var den 21-årige Helmi Mossa Hameed, der kørte bilen, som endte med at slå pigen ihjel. Selv afviste han i et grundlovsforhør fredag, at der var tale om uagtsomt manddrab. Ifølge hans advokat var det 'et uheld'.

Alligevel valgte en dommer altså at varetægtsfængsle ham i foreløbig fire uger, fordi der er fare for, at han vil begå ny kriminalitet, hvis han er på fri fod.

Ifølge politiet var han påvirket under kørslen, det afviser han ligeledes.

B.T. kunne dog mandag afsløre, at 21-årige Helmi Mossa Hameed har hele tre færdselsdomme bag sig. Tidligere er han kendt skyldig i blandt andet at have kørt for hurtigt, over for rødt og mod ensretningen.

Han har desuden været sigtet i en sag om et voldeligt røveri mod en taxachauffør.