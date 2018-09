Der opstod kort panik i salen, da publikum til årets Guldtuben-show i Royal Arena pludselig blev bedt om at forlade salen.

En høj alarm overdøvede showet, der havde været igang i cirka trekvarter, og hallen i Ørestaden i København blev omgående evakueret, mens brand- og politibiler kom til med sirener.

Nu fortæller administrerende direktør for Royal Arena Dan Hammer, at det skyldtes noget så simpelt som en popcornmaskine i brand.

»Der var røgudvikling fra en popcornmaskine, som en detektor opdagede, hvorefter vores evakueringssystem trådte i kraft.«

»Alle reagerede i overensstemmelse med planerne, og gæsterne forlod salen i god ro og orden. Det er rigtig beklageligt, at nogle ellers glade børn fik sig en forskrækkelse, men det generelle indtryk er, at gæsterne håndterede situationen forbilledligt, og de vendte hurtigt tilbage til salen, da alarmen blev afblæst,« udtaler han i en pressemeddelese og tilføjer:

» Vi beklager selvfølgelig forløbet, men konstaterer samtidig, at sikkerheden fungerede, som den skulle.«

Selvom afbrydelsen var kortvarig ærgrer country manager for showets arrangør Splay, Adrian Langer sig over den uheldige situation:

»Vi er selvfølgelig kede af situationen, men kan konstatere, at sikkerhedsproceduren i Royal Arena fungerer upåklageligt. Det er ærgerligt at skulle afbryde showet, men sikkerheden for vores gæster kommer først. Trods afbrydelsen er vi glade for, at vi har kunnet invitere et fantastisk publikum tilbage i salen, hvorefter showet kunne fortsætte.«