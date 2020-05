Kriminalforsorgen vil den næste tid normalisere aktiviteter, der har været indstillet under coronakrisen.

Kriminalforsorgen er nu klar til at normalisere en række aktiviteter, der har været indstillet under coronakrisen.

Normaliseringen af driften betyder blandt andet, at fysiske møder med klienter, afvikling af samfundstjeneste genoptages, og at nye dømte igen vil blive indkaldt til afsoning med fodlænke.

Det skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Normaliseringen vil ske gradvis frem mod midten af juni. Den vil blive gennemført i det omfang, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Alle aktiviteter, hvor fysisk tilstedeværelse ikke er påkrævet, vil fortsat blive afviklet på anden vis.

Kriminalforsorgen understreger, at normaliseringen afhænger af udviklingen af smittetilfælde.

Er der tegn på smitteudbrud med coronavirus på en institution, vil Kriminalforsorgen sætte ind med foranstaltninger for at bremse spredningen.

Dele af normaliseringen kan således rulles tilbage, hvis det vurderes at være nødvendigt.

- Det er en betydelig styrkelse af indsatsen, at vi nu igen kan gennemføre fysiske møder med klienterne, siger fungerende direktør i Kriminalforsorgen Lykke Sørensen.

- Vores medarbejdere har ydet en ekstraordinær indsats for at holde hjulene i gang i en svær tid, og mange ser frem til nu også at kunne løse opgaverne fuldt ud.

- Men det er fortsat vigtigt, at vi sammen sørger for, at det sker under hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger - også når vores medarbejdere er ude i folks private hjem, tilføjer hun.

/ritzau/