Københavns Vestegns Politi indleder nu en efterforskning for at finde ud af, om forsamlingsforbuddet er blevet overtrådt i forbindelse med en række bryllupper og arrangementer. Det oplyser politikredsen til B.T.

Efterforskningen bliver iværksat på baggrund af en henvendelse fra Ballerups Borgmester, Jesper Würtzen (S), der har politianmeldt Azuray Møde- og Eventcenter i Skovlunde.

Politianmeldelsen blev indgivet onsdag, efter at B.T. tirsdag bragte en video fra et bryllup afholdt 5. september 2020 i Azuray Møde- og Eventcenter. I videoen ses flere hundrede bryllupsgæster med tyrkisk baggrund i færd med at danse kædedans.

»Jeg bliver både forarget og vred, når jeg ser sådan noget. For vi har alle et ansvar i forhold til corona og for at overholde de her betingelser. Restauratører og lignende, der lever professionelt af det, har jo et særligt ansvar,« sagde borgmesteren til B.T. tirsdag.

To dage efter brylluppet – 7. september – blev forsamlingsforbuddet sænket fra 100 til 50 personer i 18 kommuner. Fra 19. september klokken 12 gjaldt det i hele landet.

Der er dog en række undtagelser til forsamlingsforbuddet, herunder Superliga-kampe og private arrangementer som bryllupper og begravelser. I privat regi må der afholdes 'arrangementer mv. med op til 500 deltagere, hvis disse i det væsentlige sidder ned,' lyder det i de seneste tiltag til udbrudshåndtering.

Efter B.T. bragte artiklen om brylluppet, har flere lokale borgere i Skovlunde henvendt sig for at fortælle, at flere arrangementer er blevet afholdt i Azuray Møde- og Eventcenter.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at de i de seneste weekender har besøgt flere festlokaler på Vestegnen, herunder også Azuray Møde- og Eventcenter.

»I Skovlunde blev det særligt undersøgt, om de ansatte bar mundbind, om der var fornødent håndsprit, og om lokalerne havde den rette størrelse. På den baggrund kunne det konstateres, at stedet lever op til disse retningslinjer,« lyder det i en mail fra Københavns Vestegns Politi.

For at finde ud af, om loven har været overholdt, har politikredsen nu indledt en efterforskning, og resultatet af den vil blive forelagt en anklager. Store begivenheder i muslimske miljøer har tidligere vist sig at være årsag til smittespredning på Vestegnen, men ifølge politiet forhindrer forsamlingsforbuddet ikke store bryllupper med mange gæster fra at blive afholdt.

»De specifikke coronaregler om forsamlinger forskriver, at hvis man holder privat fest, så må man være op til 500 personer, hvis forholdene er til det, og man fortrinsvis sidder ned. Det vil sige, at man gerne må danse undervejs, men størsteparten af tiden skal man sidde ned,« lyder det i mailen fra Københavns Vestegns Politi.

Politidirektør Kim Christiansen opfordrer dog samtidig folk til at tænke sig godt om:

»Her på Vestegnen har vi de seneste uger oplevet flere store fester med mange mennesker. At afholde sådanne fester er ikke ulovligt, hvis man fortrinsvis sidder ned, men sundhedsmyndighederne opfordrer til, at man meget nøje overvejer, om det lige nu er det rette tidspunkt at holde en stor fest. Det er jeg enig i – og det, man ser på videoen, ser sundhedsmæssigt uhensigtsmæssigt ud.«

B.T. har været i kontakt med Azuray Møde- og Eventcenter, og her afviser direktør og bestyrelsesmedlem Recai Ucar, at forsamlingsforbuddet skulle være overtrådt.

»Vi forstår godt samfundets bekymring, men vi er et sted, som går meget op i at overholde retningslinjerne, og vi har tæt dialog med politiet og kommunen. Vi har ikke haft nogen smittede,« siger han.

Recai Ucar indrømmer også for første gang, at der blev holdt et bryllup 5. september, og at kædedansen i videoen er fra den aften. Han har ellers hårdnakket hævdet, at der var tale om gamle videoer. Han vurderer, at der var mellem 70-80 personer til stede. Kædedansen foregik i en kort periode. Resten af tiden sad gæsterne ifølge Recai Ucar ved bordene. Flere videoer fra 5. september, som blev lagt på Facebook af DJ'en DJ Adem, viser dog, at der flere gange i løbet af aftenen blev danset igennem.

Recai Ucar forklarer, at der under kædedansen var en meter mellem cirklerne og en meter mellem personerne i kæden.

»Det er de samme cirkler, der kører rundt igen og igen. Folk holder den samme person i hånden, og der stod håndsprit på bordene, så de kunne spritte af bagefter,« siger Recai Ucar.

Han bekræfter, at der i weekenden blev afholdt tre nye bryllupper med mellem 100 og 250 deltagere. To af bryllupperne var ifølge Recai Ucar med danske par.

»Vi holder ikke kun tyrkiske arrangementer. Vi har haft to danske arrangementer i denne weekend, vi er medlemmer af Danske Konferencecentre, og vi har holdt Miss Danmark i 2017,« siger han.