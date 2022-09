Lyt til artiklen

En mand i 30erne har øjeblikkeligt fået konfiskeret sit køretøj – politiet har nemlig fået nok.

Manden, der er 36 år, blev tirsdag stoppet af en patruljevogn fra Midt- og Vestsjællands Politi ved Odsherredvej i Nykøbing Sjælland.

Og det skulle vise sig, at manden var mere end kendt af politiet i forvejen.

Det var nemlig femte gang på tre år, at manden er blevet stoppet af dem. Vel at mærket uden et kørekort. Alle gange er han også blevet sigtet for sidde bag rattet uden et kørekort.

Det skriver politiet i døgnrapporten for onsdag.

Tirsdagens tilfælde betyder, at manden har fået beslaglagt sit køretøj med henblik på konfiskation.

Den seneste hændelse bliver nu lagt i bunke med de andre sager.

Sagen mod manden bliver afgjort på et senere tidspunkt, lyder det afsluttende fra politiet.