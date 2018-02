Efter de seneste dages historier om stoffet MDMA, frygter mange forældre, at deres teenagere svømmer i euforiserende piller, når de bevæger sig ud i nattelivet. Og stofferne ER derude, understeger en forsker i rusmidler, men de er ikke nær så udbredte blandt de helt unge, som vi frygter.

En dreng på blot 15 år døde i sidste uge, og i weekenden røg to piger på 15 og 16 år på den intensive. Alle tre havde de taget feststoffet MDMA - også kendt som ecstasy.

Men på trods af de tre alvorlige tilfælde den seneste tid, er MDMA og ecstasy ikke særligt udbredt blandt de helt unge.

Det siger professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Mads Uffe Pedersen.

»Det er rigtig, rigtig få af de 15-16-årige, der tager det. Det er faktisk så få, så man faktisk næsten ikke kan måle det i de store nationale undersøgelse,« siger han og tilføjer, at MDMA ikke er nær så udbredt som eksempelvis amfetamin og kokain.

Han understreger, at selv om forbruget af feststoffer generelt er steget lidt de seneste år, så er det stadig meget, meget få af de helt unge, der stifter bekendtskab med det.

»Brugen af de hurtige feststoffer ser ud til at være steget lidt inden for de seneste år, men det er især amfetamin og kokain. Ecstasy og MDMA er ikke det mest populære stof. Men der har været en generelt stigning i brugen af feststoffer - men ikke en stor stigning - inden for de seneste to, tre, fire år,« siger Mads Uffe Pedersen.

Årsagen til, at vi pludselig ser tre alvorlige tilfælde, hvor unge mister livet eller kommer i livsfare efter at have taget MDMA, skyldes ifølge professoren i lige så høj grad en tilfældighed.

»De her stoffer har det med lige pludselig at poppe op, og måske bliver de pludselig moderne i bestemte kulturer. Det popper og, og så forsvinder det igen.«

Selv om det er få af de helt unge, der eksperimenterer med de farlige stoffer, så mener Mads Uffe Pedersen i høj grad, at både myndigheder og forældre skal advare de unge mod dem.

»Uanset, hvad det er for en type stof, så er de farlige, og man skal holde fra dem. Og de er der, og de er tilgængelige,« siger han og anslår, at det er tre til fire procent af de 15 til 25 årige, der har prøvet et af stofferne inden for den seneste måned.

»De her stoffer er farlige, og de er ikke mindst farlige for de helt unge, som jo ikke aner, hvad det er, de tager,« siger professoren og henviser til, at de unge slet ikke ved, hvordan stofferne virker eller hvilke doser, de kan tåle.

Men selv om stofferne er farlige og nemme at få fat på, så mener misbrugseksperten ikke, at det er normalt, at børn og unge tager den slags.

»I løbet af teenager-årene vil langt de fleste stifte bekendtskab med stofferne på en eller anden måde. Stofferne er der jo, men de fleste siger jo nej, men de hører måske om, at nogle de kender, har taget dem.«

MDMA giver en kunstig følelse af velvære, men er meget farligt, fordi det kan sætte kroppens varmeregulering ud af kraft, ødelægge de indre organer, nyrefunktionen og give hævelser i hjernen.

At stofferne ikke kun florere blandt de helt unge vidner det seneste dødsfald om. Søndag aften døde en 32-årig mand på Rigshospitalet efter at han blev fundet på gaden i Vanløse i kramper. Også han havde taget MDMA.