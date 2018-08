Det er et år siden, at den svenske journalist Kim Wall gik om om bord på Peter Madsens ubåd. Nu mindes hendes kæreste, Ole Stobbe, de sidste timer, de to havde sammen.

'Klokken er nogle minutter i 19, torsdag den 10. august, og det er tid for dig til at forlade festen. Du siger farvel til folk. Vi to bevæger os sammen i retningen af den mole, hvor ubåden ligger. Vi stopper op. Du ryster lidt. Jeg holder dig. Du kysser mig, jeg kysser dig. Du går afsted.'

Ordene kommende fra den nu Kim Wall kæreste, Ole Stobbe, der i Weekendavisen fortæller om livet med den svenske journalist og de sidste dage, parret havde sammen.

'Kort tid efter er du ude af syne bag næste mole. Festen fortsætter. Jeg glæder mig til, at du kommer tilbage, ligesom jeg altid gør, når du er væk. Naturligvis skal du tage af sted. Naturligvis skal jeg ikke være nervøs. Naturligvis er jeg det alligevel,' lyder det videre fra Ole Stobbe i Weekendavisen.

Han forklarer, at de to skulle havde gæster om aften den 10. august nær deres hjem på Resfshaleøen. Undervejs i forberedelserne til aften spørger Kim Wall, om det er i orden, at hun mødes med Peter Madsen for at lave et interview med ham. Det er det.

Kort tid efter bliver aftalen med Peter Madsen lavet om. I stedet for at tale med Peter Madsens i hans hangar, skal interviewet foregå i ubåden. Ole Stobbe er misundelig på sin kæreste, forklarer han, men Kim Wall synes, det er skræmmende at skulle dykke under vandet i en skal af metal.

Hun tilbyder Ole Stobbe, at han kan tage med hende. Men selv om der ikke er noget, han hellere vil, så siger han nej. Gæsterne er på vej, og én af dem bliver nødt til at blive og tage imod dem, fortæller Ole Stobbe om de sidste timer, han havde med Kim Wall.

Du kan læse hele Ole Stobbes fortælling i Weekendavisen.

Peter Madsen blev 25. april dømt for at have planlagt, tortureret og dræbt Kim Wall. Han blev i byretten idømt livstid, men den dom blev anket til Østre Landsret på stedet. Mandag stod det klart, at han ikke har anket spørgsmålet om sin skyld. Han har alene anket strafudmålingen i håb om en mildere straf.