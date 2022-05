»Det er o.k. at dræbe kvinder, så længe man ikke voldtager dem bagefter.«

Sådan sagde den 28-årige mand, der netop er blevet varetægtsfængslet for mordet på Louise Borglit, angiveligt i fængslet, mens han diskret blev aflyttet.

Politiet havde nemlig i største hemmelighed sendt en PET-agent ind til ham i cellen i Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Det skete i efteråret 2020 som et sidste forsøg på at skaffe afgørende beviser mod den hovedmistænkte i gåden om det uopklarede knivmord på den gravide kvinde i Elverparken i Herlev i 2016.

En tungtvejende grund til anholdelsen og varetægtsfængslingen af ham var netop optagelserne fra undercoveragentens samtaler med den 28-årige.

Og noget tyder på, at hans demonstrative afstandtagen fra voldtægt af kvinder også kan have spillet en rolle, da han i efteråret 2020 gik amok på en 35-årig voldtægtsmand, mens de begge afsonede i Nyborg Fængsel.

Under en gårdtur lige før middag i det lukkede fængsel blev den 35-årige omringet af den nu mordsigtede og en håndfuld andre indsatte.

De afkrævede blandt andet offeret svar på, om det var rigtigt, at han sad inde for voldtægt.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto

Det benægtede den 35-årige, selv om han faktisk var i gang med at afsone en dom på over fem års fængsel for voldtægt mod flere kvinder.

Det vidste den nu mordsigtede tilsyneladende godt, og uden varsel gav han voldtægtsmanden et hårdt knytnæveslag på kæben, så offeret pådrog sig en tandskade.

Slaget gav offeret så store smerter, at han ikke kunne spise i en måned, fortalte voldtægtsmanden nogle måneder senere, da fængselsoverfaldet blev omdrejningspunkt i en domsmandssag mod den 28-årige.

Byretten takserede det til to måneder fængsel, men Østre Landsret satte under ankesagen straffen op til fængsel i tre måneder, fremgår det af en domsudskrift, som B.T. har indhentet.

Et billede af gravide Louise, der blev stukket ihjel syv måneder inde i sin graviditet. Foto: Privatfoto Vis mere Et billede af gravide Louise, der blev stukket ihjel syv måneder inde i sin graviditet. Foto: Privatfoto

Forud for anholdelsen og sigtelsen for Louise-mordet har den 28-årige hidtil fået otte domme, der foreløbig har udløst over 12 års fængsel til ham.

Den 28-årige har nægtet sig skyldig i sigtelsen for at have dræbt Louise Borglit.

Samtidig har retten beskyttet ham med et navneforbud, så det er strafbart at offentliggøre oplysninger, der kan røbe hans identitet.