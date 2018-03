Nødhjælpsorganisationen er ikke i tvivl om, at samarbejdet med Medina må stoppe efter dom for narkokørsel.

Folkekirkens Nødhjælp har besluttet at stoppe samarbejdet med sangerinden Medina, der fredag er dømt for at køre bil, mens hun var påvirket af kokain og alkohol.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Folkekirkens Nødhjælp og Medina har siden 2015 haft et samarbejde om at skabe opmærksomhed omkring mennesker på flugt.

- Samarbejdet med Medina er nu stoppet, og det er sket på en trist baggrund.

- Vi har dog ikke været i tvivl om beslutningen, fordi sagen handler om noget så alvorligt som at køre bil i alkohol- og narkotikapåvirket tilstand og dermed risikere at bringe andre menneskers liv i fare, siger kampagnechef Mulle Juul Korsholm i meddelelsen.

Den 35-årige popstjerne har fået frakendt kørekortet i tre et halvt år, og hun er blevet idømt en bøde på 43.500 kroner for at køre med en promille på 1,13 og med kokain i blodet, der oversteg bagatelgrænsen.

Medina har ikke modtaget penge af Folkekirkens Nødhjælp, men hun har haft en særlig rolle, hvor hun skulle være med at få unge til at engagere sig, fortæller nødhjælpsorganisationen.

- Medina har haft en særlig rolle i forhold til at engagere de yngre generationer i vores arbejde med flygtninge, og når man skal fungere som rollemodel for unge, så går det ikke at være dømt for at køre bil påvirket af alkohol og stoffer.

- Derfor er vi ikke i tvivl om, at samarbejdet må slutte, selv om det på mange måder er ærgerligt, siger kampagnechefen.

Mulle Juul Korsholm fortæller, at Folkekirkens Nødhjælp først blev bekendt med Medinas kørsel, da det kom frem i pressen tidligere på ugen.

- Medina må have haft sine egne gode grunde til at have behov for at ikke hele verden skulle kende til det, siger kampagnechefen til Ritzau.

Hun vil ikke udelukke, at den danske popstjerne kan komme til at samarbejde med nødhjælpsorganisationen igen i fremtiden.

- Vi har været utroligt glade for samarbejdet. Hun har vist et helt unikt engagement, så det må tiden vise. Lige nu er det i hvert fald ikke muligt for os at fortsætte samarbejdet.