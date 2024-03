Aktion fredag var en opfølgning på en lignende indsats torsdag. To kriminelle grupper er i konflikt.

Politiet har fredag fundet endnu et skydevåben i Holbæk. Det er sket under en gennemsøgning af boligområdet i Vangkvarteret, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Torsdag fandt betjente fem andre skydevåben i de grønne områder ved Ladegårdsparken i byen.

Dermed er fangsten kommet op på seks farlige våben.

Det var i en opgang, at betjente fandt en pistol med ammunition samt en kniv blev fundet gemt, fremgår det af meldingen fra politiet.

Indsatsen de to dage skyldes en voldelig konflikt mellem to kriminelle grupper. I sidste uge blev en ung mand ramt af skud i ryggen.

Politiets erfaring er, at kriminelle ofte gemmer våben af vejen i grønne områder eller andre steder, så de hurtigt kan få fat i dem, hvis en situation eskalerer.

Og den fornemmelse er altså til fulde blevet bekræftet i forbindelse med indsatsen torsdag og fredag.

Foreløbigt er ingen personer blevet sigtet i forbindelse med de farlige våben. De undersøges nu nærmere af teknikere.

I et forsøg på at dæmpe risikoen for farlig vold har politiet i øvrigt indført en såkaldt visitationszone i et bestemt område.

Det betyder, at betjente ikke behøver at følge de sædvanlige regler i retsplejeloven. Hvis de ønsker at vende lommer på en person, behøver der ikke længere at være en begrundet mistanke.

Skyderiet i sidste uge fandt sted i Apotekerhaven. Det var et forsøg på at slå ihjel, da en 23-årig mand blev ramt i ryggen, mener politiet. To mænd er blevet varetægtsfængslet.

I forbindelse med et retsmøde blev der kastet med stole, har det regionale medie sn.dk rapporteret.

