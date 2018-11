Statens selskab har reduceret kravet i erstatningssag mod chefer i rigmandsbank fra 400 til 185 millioner.

Staten træder nu ind ad dørene til landets øverste domstol i forsøget på at gøre chefer i en stribe krakkede banker ansvarlige for store tab under finanskrisen.

Mandag og de følgende dage præsenteres sagen om den lille rigmandsbank Capinordic Bank for Højesteret.

Tre mænd skal betale 185 millioner kroner i erstatning, påstår det statslige selskab Finansiel Stabilitet, som rydder op efter kuldsejlede pengeinstitutter.

Henrik Juul, som var direktør, Claus Ørskov, der var formand for bestyrelsen, og bestyrelsesmedlem Lasse Lindblad forlanger at blive frifundet.

Sidstnævnte er blevet kaldt fodermesteren. Det skyldes hans evne til at skaffe kunder. Desuden var han direktør i det selskab, som ejede banken.

Reelt gav Lasse Lindblad flere gange ordrer til de ansatte om at bevilge lån, og det var meget vanskeligt at sige ham imod, har ansatte i banken tidligere fortalt i Østre Landsret, som i første omgang vurderede sagen.

For tre år siden nåede landsretten frem til, at de tre skulle erstatte i alt 90,5 millioner kroner. Det var et godt stykke fra Finansiel Stabilitets krav, som oprindeligt lød på 400 millioner kroner.

En af de største poster - på 35 millioner - gjaldt et lån til Alpen Holidays, som ejede hotel Steinplatte i Østrig.

Det var særdeles usikkert, om et salg af hotellet ville kunne dække lånet. Og i virkeligheden handlede engagementet meget om at få indfriet tilgodehavender i andre selskaber i Capinordic-koncernen på bankens bekostning, fastslog landsretten blandt andet.

Men i øvrigt afviste landsdommerne en påstand om, at banken generelt blev drevet uforsvarligt, og at det var årsagen til konkursen i 2011. Også af den grund måtte Finansiel Stabilitet dække sin egen advokatregning på 15 millioner kroner.

Det koster i den grad kassen at gennemføre retsopgøret. Sagerne om krakkede banker er svulmet op og omfatter mange tusind sider bilag. Foreløbig har Finansiel Stabilitet brugt mere end 323 millioner kroner på de i alt otte sager, der er rejst.

Capinordic er den første, der når frem til Højesteret. Normalt er der fem dommere bag podiet, men her er der syv. Det er ifølge Højesteret udtryk for, at sagen har en særligt principiel eller videregående betydning. På et senere tidspunkt skal retten vurdere forholdene i Roskilde Bank.

/ritzau/