Vejle Fjord dannede i søndags ramme om en mindre ceremoni på det åbne hav.

Her sagde familien til Louisa Vesterager Jespersen, der blev dræbt i Marokko i december, et endegyldigt farvel til den eventyrlystne kvinde, da hendes aske blev spredt i havet.

I en lille båd var Louisas mor, Helle Jespersen, med til at vippe pladen med aske ned mod vandet og lade den glide ned i det iskolde vand, før hun lagde en blomsterkrans ud i Vejle Fjord til minde om sin datter.

»Det var mig, som fik asken ud, og det var fint, men også meget hårdt for mig. Bagefter var det som at få et slag ned i det sorte hul igen, som man var i den dag, vi fik at vide, hun var taget fra os,« fortæller Helle Jespersen til B.T.

Da Helle Jespersen og resten af familien skulle til at lægge fra land, kunne de kigge op på en grå himmel og mærke et par sporadiske regndråber.

Men da først de sejlede ud for at tage afsked med Louisas jordiske rester, viste solen pludselig sit ansigt og 'skinnede så smukt og dejligt', som Helle Jespersen selv formulerer det.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra den sydnorske by Bryne var sammen på deres livs rejse i Marokko, da de brutalt blev angrebet den 17. december, mens de lå og sov i deres telt, som de havde slået op på et plateau i 2.200 meters højde i Atlasbjergene på Toubkal, Nordafrikas højeste bjerg.

Drabet blev senere betegnet som en terrorhandling, da de hovedmistænkte svor troskab til Islamisk Stat.

Det er altså næsten et halvt år siden, at to politimænd en mandag aften bankede på hos Helle Jespersen og overbragte den værste nyhed, en forælder kan forestille sig.

Tiden efter har været en lang kamp for Helle Jespersen og resten af familien, og efter søndagens askespredning er moren igen nede i en bølgedal.

»Jeg har igen de dage, hvor tårerne fylder mine dage, og jeg har også fået ekstra psykolog,« fortæller Helle Jespersen.

Især fylder det i Helle Jespersens tanker, at hun frygter en alt for lav straf til de mænd, der dræbte hendes uskyldige datter.

»Min straf er jo for livet, for jeg får aldrig Louisa igen, og hun døde på den mest barske måde i en alt for ung alder. Og jeg tror ikke, at de får en straf for livet, som de ellers fortjener,« siger hun.

Retssagen mod fire gerningsmænd og 20 andre mænd, som har relation til dobbeltdrabet, skulle faktisk være begyndt torsdag formiddag.

Men retten i Salé, hvor de i alt 24 mænd skal stå til regnskab for deres gerninger, udsatte torsdag morgen sagens begyndelse til den 16. maj.

Årsagen til udsættelsen er, at det ikke har været muligt at finde forsvarere til alle de tiltalte, og ifølge marokkansk lov har alle tiltalte ret til at være repræsenteret og flankeret af en forsvarer.