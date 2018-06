I videoen øverst kan du høre dommer Anette Burkø læse Peter Madsens dom op

Næsten 10 måneder skulle der komme til at gå, før familien til den svenske journalist Kim Wall omsider kunne sige et sidste farvel. Nu er det sket.

Bisættelsen fandt sted i stilhed i fredags ved en helt privat ceremoni for primært familiens venner og bekendte, som havde stået den 30-årige kvinde nær. Alligevel var der deltagelse af godt hundrede mennesker fra alle verdenshjørner - et vidnesbyrd om Kim Walls store rejseaktivitet og brede kontaktflade, inden hun blev dræbt i Peter Madsens hjemmebyggede ubåd.

Ved bisættelsen kunne deltagerne under åben himmel sige et smukt farvel til Kim Wall, der på et lille foto i en lys træramme stod sammen med den sorte urne og et tændt lys i et flor af blomster.

BT har været i kontakt med Kim Walls mor, Ingrid Wall, der bekræfter at familien nu har sagt et sidste farvel til deres elskede Kim. Da bisættelsen var privat, ønsker Kim Walls forældre dog ikke at udtale sig om begivenheden.

Den velbesøgte ceremoni foregik udendørs nær den skånske kyst ved den lille mindepark Kim Wall Memorial Park der er anlagt nær forældrenes hjem nær Trelleborg. Blandt deltagerne var lederen af drabsefterforskningen, drabschef og vicekriminalinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi.

»Det er rigtigt, at jeg har været i Sverige som privat gæst ved en fin, intim mindeceremoni. Det var flot og værdigt, men derudover har jeg ingen kommentarer,« siger Jens Møller Jensen til B.T.

Det har tidligere været fremme, at drabschefen under efterforskningen af den spektakulære drabssag flere gange kørte til Sverige for at mødes ansigt til ansigt med Kim Walls forældre og underrette dem personligt, når der var afgørende nyt i sagen.

Fredagens mindehøjtidelighed i det fantastiske og solrige sommervejr stod i skærende kontrast til de tragiske omstændigheder ved Kim Walls død 10. august sidste år. Her blev hun dræbt under en reportagetur i raket- og ubådsbygger Peter Madsens ubåd UC3 Nautilus.

Efter at have sexmishandlet og dræbt Kim Wall om bord på ubåden parterede Peter Madsen hendes lig og monterede blandt andet jernrør på ligdelene, i håb om at de ville blive på bunden af Køge Bugt, da han smed dem over bord. I de følgende måneder blev ligdelene dog fundet en efter en - blandt andet ved hjælp af dykkere og særligt uddannede svenske lighunde, der kan snuse sig frem til svage spor af døde mennesker gennem vand.

25. april i år blev Peter Madsen i Københavns Byret kendt skyldig i både sexmishandling, drab og partering af Kim Wall. Straffen blev udmålt til lovens strengeste straf - fængsel på livstid. Selve strafudmålingen har Peter Madsen anket til Østre Landsret, hvor den vil blive behandlet til september. Derimod har han opgivet at blive frikendt for sexdrabet, selv om han aldrig formelt har indrømmet at have slået Kim Wall ihjel.

Livstidsstraffen betyder i praksis, at den i dag 47-årige Peter Madsen tidligst kan blive løsladt efter 12 år bag tremmer. I gennemsnit sidder en livstidsdømt omkring 16 år i fængsel.